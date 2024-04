Árnyékból a fénybe - Beyond the Black - Ankor koncertem jártunk Április 10 - én két csaj metal bandát nézhettünk meg a Barba Negra Blue színpadán. Az Ankor zenekar 2011 óta ismert metal körökben. Alternatív metalt játszó spanyol csapat énekesnőjük Jessie Williams brit, a dobos Eleni Nota görög, a zenekar többi tagja David Romeu, Fito Martinez gitár, Julio Lopez basszusgitár, spanyol nemzetiségűek. Jessie először a verse részelnél néhol szavalva rappelve énekelt, a refrénekben pedig hirtelen váltással a dallamos éneket keverte károgós hörgéssel, meg is lepődtem, hogy honnan jön ebből a lányból ilyen hang. A hangulatot zseniálisan felspanolták, előzenekar esetében ritkán várom, hogy még játszanak tovább, náluk ez történt. Fito felszántotta a színpadot oda-vissza a gitárjával, punk hajával, nekifutásból gitározva ugrált, szaladgált, zenélt felváltva és egyszerre. A grimaszok sem tűntek megjátszottnak nagyon élte a zenekar az estét. Zenéjük hol pörgős, hol zúzós, hol lírai, hol diszkómetal, hol lírai, de az, hogy még egy Shawn Mendes dal elég egyedi feldolgozása is van a repertoárjukban (Senorita-sajnos nem volt a setlistben), Eminek – Lose Yourself feldolgozását halkan említem meg (ez sem volt a setlistben) az már alap arra, hogy szeressem őket. Utánuk kis átszereléssel következett a Beyond the Black csapata.

Az estére alaposan felkészültek, a Barba Negra kis színpadán épült erre az estére egy második kis színpad a sátor közepére. Itt azonnal megjegyezném, hogy kristálytisztán szóltak, két színpadon is hibátlan volt s hangosítás, a lírai dalok szinte „csilingelve” szólaltak meg, de ne szaladjunk előre. Egész este a két színpad között közlekedett a zenekar nagyjából három-négy dalonként felosztva. Ameddig az énekesnő - Jennifer és a gitáros Chris átért a közönség soraiban utat vágva - mint Mózes a tengerben- a kis színpadra, addig a másik színpadon gitárszóló vagy háttérzene szólt. Az első dalt egy pár perces introval felvezetve álarcokban és fénykardokkal vonultak át a „mini stage-re”, hogy a bevezetőt követően visszatérhessenek a nagyobb színpadra húrok közé csapva. Jennifer nem csak esztétikailag gyönyörű, a hangja csodálatos. Piros fekete ruhája láva hatást keltett. Az este folyamán párszor átöltözött, a koncert közepe táján fekete testhez simuló ruhára váltott. Csodás energikus tánca átragadt a közönségre is, bár mi csak ugráltunk lelkesen, ameddig a lírai dalok következtek. Itt három dal erejéig ismét a középső színpadra sétáltak át Jennifer saját magát kísérte zongorán (szintin), mellette Chris akusztikus gitárral (kettőnél többen azért itt nehezen fértek volna el). A lírai dalok hidegrázósan meghatóak voltak, nem is értem, hogy nem stadionokat tölt meg ez a lány/zenekar ilyen orgánummal. A meghatódás után volt egy kis szusszanásnyi időnk, miközben visszatapsoltuk őket. „Demóna” lépett a színpadra, azaz Jennifer fekete szárnyait széttárva ölelt minket keblére éneklés közben. Ezután a finálé utolsó két dala nagyon frappánsan „árnyékból a fénybe” egymást követően, majd hálálkodva búcsúztak tőlünk, állításuk szerint mi voltunk a leghangosabb leglelkesebb közönség a turnén (én ezt mindig elhiszem minden zenekarnak, ha ezt állítják). Funfact: A koncert után az Ankor zenekar tagok kijöttek dedikálni, szelfizni, mégpedig nem akárhogy. Egy bevásárlókocsiban tolatták ki magukat a praktikusság jegyében, mindenkivel beálltak csoportképre igény szerint. Klassz este volt, köszönet szervezésért a H-Music csapatának. Balázs Adrienn Videók Setlist: ANKOR:

1. Holy Wolf

2. Fences

3. Stereo

4. Darkbeat

5. Ghosts

6. Shhh...('m Not Gonna Lose lt)

7. Oblivion

8. Hill Valley

Encore:

9. Prisoner

10. VENOM BEYOND THE BLACK:

1. Dancing in the Dark

2. Hallelujah

3. Songs of Love and Death

4. Not in Our Name

5. Wounded Healer

6. Reincarnation

7. Heart of the Hurricane (Acoustic)

8. Wide Awake

9. Human / Out of the Ashes

10. I Remember Dying

11. Is There Anybody Out There?

12. Beyond the Mirror

13. When Angels Fall

14. Marching On

15. Shine and Shade

16. Lost in Forever

Encore:

17. Free Me

18. Horizons

