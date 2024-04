Holnap indul a főváros leghosszabb fesztiválja - nyit a Budapest Park

“Egy újabb kiemelkedő fejezet kezdődik a Budapest Park történetében” - látványos fejlesztésekkel indul a tizenharmadik évad.

Tavaly több mint 690.000 néző látogatott el a Budapest Parkba, és az előrejelzések alapján idén újabb rekordot dönthetnek. Az április 25-én induló tizenharmadik évadban hazánkban példátlan vizuális megoldásokkal erősítenek rá a biztonságos és minőségi éjszakai szórakozás élményére.

A Budapest Park stabil növekedésének egyik alappillére az innováció, amely a szórakozó komplexum minden területére (a szervezeti fejlesztésektől kezdve a technológiai újításokon át a folyamatbeli finomhangolásokig) kiterjed. Az idei fókuszt a koncerteket követő idősávra, vagyis az éjszakai bulikra helyezték, ahol látványos újításokkal találkozhatnak majd a látogatók. Ahogy a Budapest Park alapító-vezérigazgatója, Pálffy András fogalmaz:

“A kezdetektől arra törekszünk, hogy egy komplex fesztiválélményt nyújtsunk, a profi technikai és személyzeti felkészültségen túl rengeteg kiegészítő programmal várjuk őket. Fontosnak tartom, hogy minden évben megújuljunk, ezzel tudjuk frissen és naprakészen tartani a Budapest Parkot, és világszínvonalú szolgáltatást biztosítani a vendégeinknek.

Mindemellett nálunk az élet nem áll meg a koncert után - minden eseményt több tánctéren követnek bulik. Minőségileg hatalmasat lépünk előre idén az éjszakai élet vizuális megjelenését illetően, és bízom benne, hogy ez a lenyűgöző látványvilág segít abban, hogy a Budapest Park azon túl, hogy hazánk egyik legfontosabb koncerthelyszíneként él az emberek fejében, a biztonságos és minőségi éjszakai szórakozás új arcát mutatja meg a hazai közönségnek. Úgy gondolom, ez egy újabb kiemelkedő fejezet a Budapest Park történetében.”

Minden program napon 22 órától teljesen átalakul a Budapest Park - az éjszakai élet hazánk egyik legfelkapottabb producere, Hundred Sins által jegyzett intro zenével indul, és elképesztő fényszínház veszi kezdetét. A négy különböző tánctéren (nagytánctér, Dzsungel, Hoppá és Unicum Retro Kert) más és más látványos showelemekkel találkozhatunk. Érdemes lesz alaposan körbenézni, hiszen a fejünk felett pulzáló ledekkel, sarki fény-szerű, éteri megvilágítással és a növényeket izzó színben feltüntető led-mennyezettel is találkozhatunk majd. Budapest Park az afterparty időszakban tehát új szintre emeli a látványvilágot, bemutatva rengeteg fényinstallációs megoldást. Az új, kreatív látványvilág mögött elismert művészek állnak, akiket már ismerhet a közönség többek közt az INOTA Fesztiválról és a Fénydómból is.

A kreatív koncepcióért felelős Karcis Gábor és Kálmán Mátyás a Budapest Park csapatával együtt gondolták újra a tér és a színpadok fényeit. Az alkotócsoport tagjai között találjuk Varga Balázs és Doma Bence Dániel fénytervezőket, Urbán Márton technikai vezetőt, Alvégi Lócit és Kele Jucit, Battha Gáspárt, Spielmann Lilit, Vicsek Viktort és Czingáli Zoltánt is.

De nem csak a megjelenésben erősítenek: rengeteg neves DJ-t köszönthetünk majd a lemezjátszók mögött. Ráadásul több új partysorozat is indul, ilyen például rögtön április 26-án a további meghökkentő showelemekkel tarkított Surreality Nights vagy a kifejezetten az egyetemistákat táncra szólító Universe. De természetesen visszatérnek a közönségkedvenc bulik is, mint a Tesco Disco vagy a Lidocain Night. Sőt, idén három alkalommal is rendeznek táncházat, amik a nyár legnagyobb szabadtéri folk mulatságainak ígérkeznek.

Természetesen a főszerep továbbra is a koncerteké, amelyeknek sorát a nemrégiben új lemezzel jelentkező Blahalouisiana nyitja április 25-én, másnap a Honeybeast csapata kalauzolja el a hallgatókat hol szomorú, hol vidám popzenéjének világába, szombaton pedig egy igazi kuriózum következik: A Rapgalaxis őrzői egyesülnek egy estére, vagyis a a rap, a trap, a hiphop és az újhullámos popzene legmenőbb arcai adják egymásnak a mikrofont - többek közt Sisi, 6363 és Saiid is fellép, ráadásul a szcéna legmenőbb meglepetés vendégeit is magukkal hozzák. A műsorvezető Miller Dávid lesz. Ezt követően indul a Necc Party.

Budapest Park nyitó sajtótájékoztató képekben - klikk a fotóra



A szeptember végéig tartó évadban a hazai könnyűzenei élet krémje fordul meg a Budapest Park idén is bővülő színpadán. A hatalmas sikerre való tekintettel május 23-án újra megrendezésre kerül a Katona József Színházzal közös - a Mastercard támogatásával megvalósuló - műsoruk, a Csinibaba Táncdalfesztivál, amelyben új dalok és közreműködők is felbukkannak majd. Tizenöt éves fennállásának eddigi legnagyobb koncertjét adja a Random Trip; első önálló parkos koncertjére készül az Analog Balaton; tizenöt éves jubileumát hatalmas mulatsággal ünnepli a Bohemian Betyars; SEMMI címre keresztelt új lemezét mutatja be az Elefánt; pozitív vibe-okkal tölti meg a helyszínt a slágergyáros Horváth Tamás; tizedik születésnapját és nemrég megjelent új lemezét is ünnepli a Margaret Island, és igazi rock n' roll műsorral tér vissza a Park színpadára a Quimby. Ezen kívül a Park idén is nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra, így érdemes lesz időben érkezni, hiszen kiváló feltörekvő zenekarok koncertjeit nézhetjük meg.

A hazai fellépők mellett idén is rengeteg nemzetközi sztárprodukciót köszönthetünk hazánkban. Több mint harminc éves pályafutása során először jár Magyarországon a Take That; tavalyi, közel telt házas koncertje után újból táncra szólít az electro-swing úttörője, Parov Stelar; pontosan 10 év után áll újra a Park színpadára a kelta gyökerekkel átszőtt punk rock zenében utazó Dropkick Murphys, ráadásul csatlakozik hozzájuk az angol post-punk banda, a Shame is; őrületes bendzsózást, progresszív bluegrasst és westernt ígér a The Dead South; első önálló hazai koncertjére készül a Z-generáció hangja, Yungblud; visszatér az Ice-T vezette legendás metál csapat, a Body Count; végleg elbúcsúzik a közönségtől a kubai mulatók forró, szivarfüstös éjszakáinak sztárja, a Habana Social Club; új dalokkal veszi be a helyszínt a brit Bring Me The Horizon; először jár nálunk a Rage Against The Machine legendás gitárosa, Tom Morello saját nevét viselő zenekarával; különleges, a live és a DJ szett elemeit vegyítő hibrid műsorával érkezik Carl Cox, aki előtt Nicole Moudaber melegíti a közönséget, műsora után pedig olyan neves előadók pörgetik a lemezeket, mint Nick Curly, Cristian Varela és Whitesquare; a Thievery Corporation az elektronikus zenét tradicionális stílusokkal (pl. dub, bossa nova, reggae, trip hop) vegyítő zenéjével varázsolja el a nézőket; legnagyobb slágereivel tér vissza chicagói punk-rock zenekar, a Rise Against és maratoni, négy órás szettel készül Deborah De Luca.

Az évben két olyan alkalom lesz, amikor a legkisebbek bulizhatnak a Parkban: a Pöttömkert nevű gyermekprogramon májusban zenével, készségfejlesztő játékokkal és civil szervezetek kitelepüléseivel találkozhatnak a családosok, míg az augusztusi, Pöttömkert Extra eseményen egy nagyszabású, rengeteg vendéget felvonultató születésnapi koncerttel készül a Farkasházi Réka és a Tintanyúl. Mindezek mellett második alkalommal rendezik meg a kifejezetten kiskamaszokat célzó JusTeenTime-ot, amelynek nem titkolt célja, hogy a fiatalokat kicsit kimozdítsa a digitális világból kifejezetten nekik szóló, közösségi programok segítségével. Mindamellett, hogy igyekeznek tényleg minden korosztályra gondolni, újból otthont adnak különféle társművészeti ágazatoknak is. Ebben olyan neves és hiteles intézményi partnereik vannak, mint a Capa Központ, a Ludwig Múzeum, a Katona József Színház vagy a Magyar Zene Háza.

A korábban említett látványos, vizuális fejlesztések mellett minden évben a kutatások és a közönség visszajelzései alapján finomhangolják működésüket. Megvizsgálták például azt, hogy a látogatók a teljes évadra vetítve átlagosan mennyi borravalót szoktak fizetni, a mutató szerint ennek mértéke másfél százalék. Ezentúl ez a tétel szervizdíjként szerepel majd - melynek teljes összegét, a jogszabályban előírtak szerint a pultosok kapják -, a további borravaló lehetőségét pedig teljesen eltörlik. “A visszajelzések alapján sokan bizonytalanok azt illetően, mennyi borravalót “kell” vagy illik adni. Szeretnénk, ha vendégeink a lehető legkomfortosabban éreznék magukat nálunk, ezért úgy döntöttünk, hogy megreformáljuk a rendszert. Így a pultosaink béren felüli juttatásai sem sérülnek, és a vendégeink sem kerülnek kényelmetlen helyzetbe.” - mondta el az újszerű megoldásról Pálffy. De más újításokkal is találkozhatnak a pultokban a látogatók: az itallapokat például vakok és gyengénlátók számára megnövelt betűmérettel, illetve Braille-írással is elkészítik.

A Budapest Park tehát ráerősít arra, hogy több, mint egy koncerthelyszín - sokkal inkább egy minden érzékszervre ható, összművészeti olvasztótégely, ahol most még nagyobb szerephez jut a látványvilág, amelyre lélegzetelállító fényszínházzal erősítenek rá. A szeptember végéig tartó tizenharmadik évadban még rengeteg meglepetéssel készülnek, a folyamatosan bővülő kínálatot pedig a budapestpark.hu weboldalon követhetjük.



Budapest Park

Fotó: Petró Adri

[2024.04.24.]