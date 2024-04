Medveczky Balázs is szerepet kapott a Rebeccában Rebecca-bemutatójának újabb szereplőjéről rántja le a leplet a Szegedi Szabadtéri Játékok. Az intrikus Jack Favell szerepében a Junior Prima-díjas Medveczky Balázs lép színre Béres Attila rendezésében. A szegedi nézők újabb kedvence, Medveczky Balázs intrikál majd Michael Kunze és Sylvester Lévay musicaljében, a Rebeccában. A Junior Prima-díjas színművész Jack Favell szerepében csatlakozik a nagyszabású előadás sztárokkal tűzdelt szereplőgárdájához a Szegedi Szabadtéri Dóm téri nagyszínpadán. A színész 2018-tól 2022-ig volt a Szegedi Nemzeti Színház tagja, és ez idő alatt változatos szerepekben lopta be magát a közönség szívébe és adott számot kiemelkedő tehetségéről. A Szabadtéri Játékok nézői legutóbb 2021-ben, a West Side Story Bernardójaként láthatták – érdekesség, hogy a Rebecca előtt ez volt eddig az egyetlen szerepe külföldi musicalben. A napfény városába nyegle uralkodók, komikus és drámai hősök, forrófejű bandavezérek után a Szabadtéri önálló produkciójában készülő Rebecca egyik jeles közreműködőjeként tér vissza. Az általa megformált Jack Favell a címbeli Rebecca „kedvenc kuzinja”, akit a rokoni szálakhoz mérten túlságosan is gyengéd érzelmek fűztek a halott asszonyhoz. A társaságbeli Favell sima modorú ficsúr, aki kezdeti megnyerősége felszíne alatt saját önös céljait szolgálja. Rebecca egykori szeretője kellemetlen figura, kisstílű intrikái nemcsak a De Winter házaspárt dühítik, de még a történet fő antagonistája, Mrs. Danvers is csak kénytelen-kelletlen lép vele szövetségre. „Egyáltalán nem ismertem ezt a darabot, de miután képbe kerültem az anyaggal, egyértelművé vált számomra Jack Favell-lel kapcsolatban, hogy eléggé komplex figurát lehet ebből létrehozni. Eléggé anyagias, saját érdekeit szem előtt tartó alak, mintha semmi másra nem gondolna, csak a pénzre, kényelemre, arra, hogy neki jól alakuljanak a dolgok – nincs túl egyenes gerinccel megáldva. Nyilván úgy nem lesz kétdimenziós alak, ha az pörög bennem, hogy egyáltalán miért gondolkozik úgy az életről, ahogy” – vélekedik karakteréről a fiatal színművész.

Alakjának legfőbb jelentősége, hogy fontos információforrásként szolgál arról, milyen lehetett életében a címbeli úrnő, ám ő maga sem ismerte a nő igazi énjét, belső világát. Valójában őt is éppúgy kísérti Rebecca, akár főhőseinket, s mindez egyfajta tragikumot is kölcsönöz a könnyednek tűnő karakternek. A Grund – a Vígszínházi fiúzenekar dobos-énekes tagjaként is fellépő, a muzsikáláshoz ezer szállal kötődő művész elsőként zenei oldalról közelített legújabb szerepéhez: „Favell szólóját nagyon megkedveltem Bolba Tamás karnagy úrral való készülés során. Nyilván el kell énekelni, de annyira jó a fordítás, hogy minden egyes mondat mögé be lehet állni tartalmilag. Evidenciával lehet közölni minden gondolatot, amelyekkel erkölcsileg az ember nem tud azonosulni. Ezáltal talán a néző is elgondolkodik: mi lenne, ha én is úgy élnék, mint ez az ember?” Medveczky Balázs azt is elárulta, a musicalirodalomnak elsősorban a régi nagy klasszikusai a személyes kedvencei, ám nagy élvezettel ismerkedik a Rebecca zeneiségével: „Tetszik az egész zenei anyag, nagyon színesnek találom. Bátor húzás, hogy az én dalom stílusában teljesen elüt a többi daltól.” Medveczky Balázs olyan kiváló művésztársakhoz csatlakozik a szabad téren először megrendezett sikermusicalben, mint Gubik Petra, Janza Kata, Gallusz Nikolett, Dolhai Attila és Szaszák Zsolt. A velük való közös játék, ahogy a Rebecca szabadtéris színrevitelének számos vonatkozása, örömteli újdonság a színművész számára: „Leginkább azért várom, mert bár a szereplők nagy részét ismerem, de - Szaszák Zsolt kivételével - még egyikőjükkel sem dolgoztam együtt, és Béres Attila sem rendezett még soha engem. Illetve jellegében teljesen más egy ezredforduló után íródott osztrák musical, mint mondjuk egy klasszikus amerikai, vagy egy magyar, szóval érdekel, milyen lehet ezt belülről megtapasztalni.”

A grandiózus előadást, Béres Attila rendezésében, Horesnyi Balázs díszletével, Madarász „Madár” János animációival, Velich Rita jelmezeivel és Tihanyi Ákos koreográfiáival, július 26-án, 27-én, 28-án és augusztus 2-án, 3-án este tekintheti meg a Szegedi Szabadtéri Játékok közönsége.



