A Rise Against visszatér a Budapest Parkba

A chicagói punk-rock zenekar két éve járt utoljára Budapesten, most pedig itt az idő, hogy visszatérjenek egy ütős koncerttel és a legutóbbi nagylemezük, a Nowhere Generation folytatásaként kiadott kislemez dalaival, valamint legnagyobb slágereikkel augusztus 13-án Budapest Parkba.

A Rise Against 1999-ben alakult Chicagoban, jelenlegi tagjai Tim McIlrath (ének, ritmusgitár), Joe Principe (basszusgitár, háttérvokál), Zach Blair (szólógitár, háttérvokál) és Brandon Barnes (dobok, ütőhangszerek). A kvartett első két lemeze egy kis független kiadónál jelent meg, meghozva számukra az első sikereket underground körökben, majd a nagy áttörés a major kiadónál megjelentett Siren Song of the Counter Culture-rel érkezett meg. Következő lemezük, a The Sufferer & The Witness már a Billboard 200 10. helyén nyitott, megnyitva a sort a sikerek előtt az azt követő korongoknak is. A Rise Against gyakran szól dalaival a világ igazságtalanságairól és szívesen állnak jó ügyek és szervezetek mellé is, mint például az Amnesty International vagy a PETA.

Ahogy teszik ezt Nowhere Generation című, listavezető és kritikusok által is elismert kilencedik albumukon is. A Nowhere Generation folytatásaként pedig 2022-ben a zenekar kiadta a Nowhere Generation II-t is: egy lendületes, öt dalt tartalmazó kislemezt, amely a nagylemez által elkezdett kritikus párbeszédet folytatja saját maguk, rajongóik és a világ között. Az öt dalból álló gyűjtemény - amelyet a Nowhere Generation mellett írtak és vettek fel, és amelyen producereként Bill Stevenson (The Descendents, Black Flag) is közreműködött - túlmutat az egészestés elődjén: a krónikus társadalmi, gazdasági és politikai instabilitáson és egyenlőtlenségen, amely áthatja a világot. A Nowhere Generation II annyira harapós, amennyire reményteli és újabb bizonyítéka annak, hogy a zenekar továbbra is meghatározó eleme a modern rocknak.

Jegyek

[2024.04.19.]