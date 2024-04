A nagyok visszatértek hozzánk végső búcsút venni - Mr. Big koncerten jártunk 2024.04.07 vasárnapján érkezett a Mr. BIG zenekar a „The Big Finish Tour” budapesti állomásaként hozzánk. Az előzenekari szerep Jared James Nichols amerikai blues rock énekes gitárosnak jutott. Jared James Nichols egészen elképesztően felpörgette a hangulatot fél órás produkciójával, amiben van olyan dal, ami „laza” kilenc perc hosszúságú, hat perces gitárszólóval. Kíváncsi lennék rá főszereplőként egy koncerten. Reméljük, visszatér hozzánk. Az idén már harmincötödik esztendeje zenélő csapat tavaly búcsúturnéra indult, miután szeretett dobosuk és évtizedes barátjuk Pat Torpey 2018-ban Parkinson-kórban elhunyt. Eric Martin és a Mr. Big top tíz kedvenceim között évtizedek óta, 2018-ban a FeZen fesztiválon látszott Ericen és a csapaton, hogy nagyon megviseli őket jó barátjuk halála, nem csak a zenekartársuk, hanem szinte családtagjuk volt. Eric 2017-es és 2020-as szóló koncertjein is ott voltam, utóbbi éppen a „Covid világvége” előtt volt egy hónappal, de annak is már négy éve. (Közben persze Eric volt itt az Avantasia metal operával, azon a hideg májusi szabadtéri koncerten a Barbában, ahol látszott a leheletünk és szakadt az eső, amire mindenki emlékszik, aki ott volt. Remélhetőleg idén is jön velük is július 31-én, de ez a jövő zenéje, pláne, hogy a „Big Finish Turnéval” egészen augusztus 3-ig be van táblázva a zenekar). Tehát nem előszőr látom őket, illetve Ericet (no meg persze Paul Gilbertet és Billy Sheehan-t) élőben, mindegyik tag szóló munkásságának is lelkes rajongója vagyok, a többi zenekaros projectekről meg már ne is beszéljünk, térjünk vissza jelen estéhez. Életem egyik legjobb bulija volt. Négy nap telt el a koncert óta, de még mindig csordultig vagyok a hangulattal, ami a koncerten volt, amit a „fiúk” - Paul a legfiatalabb ötvennyolc évesen, amúgy mindenki hatvan felett, Billy hetvenegy esztendős, bár „szívem csücske” Eric Martinunk örök „Peter Pan”, lehetetlen, hogy ő már hatvannegyedik életévében van - fiatalokat meghazudtoló energiával, két órán át hoztak. Mr. Big és Jared James Nichols koncert képekben - klikk a fotóra

A turné setlistje a „Lean into it” album köré csoportosul. Amellett, hogy a komplett albumot eljátszották, természetesen nem maradhattak el a slágerek és a közönségkedvenc dalok sem, sőt, akadt, amit ezen a turnén játszanak élőben először. Miután berobbantak az „Addicted to that Rush” szerzeménnyel a színpadra, felrobbant a Barba. Én ilyen sikítozást, üdvrivalgást, tapsvihart két órán át folyamatosan ritkán tapsasztalok (havi három-négy koncert mellett is). A „szeretetcunami” át is ragadt a zenekarra rendesen, mert nem győztek hálálkodni, első sorban állva Billy oldalán ezt közelről is láthattam. Eric a második dalt egyből Pat Torpey-nak és emlékének ajánlotta, majd következett természetesen a „Take Cover”, egyik kedvenc dalom. Eric-nek egy hónappal ezelőtt még hangszál- és torokgyulladása volt, ami tíz napig tartott, Facebook bejegyzésében elolvashatjátok. Három napig beszélni sem tudott, szóval azt a minimális ingadozást engedjük már meg neki (én megengedem, EMBERből van), főleg, hogy csak abból vettem én észre, hogy a magas hangokat nem hosszan tartja ki (teljesen érthetően kímélve még a hangszálait), hanem a végét velünk énekelteti. Ettől még a világ egyik legjobb énekese. Na, nem mintha noszogatni kellett volna a közönséget, mert teli torokból énekelt mindent dalt kívülről mindenki. A „Just Take My Heart” dalnál magam részéről furcsálltam, hogy nem világítottunk „csillagszórókként” a telefon vakuval, de jó volt ez így is. A „Little Too Loose” című dalt ezelőtt a turné előtt sosem játszották még élőben, ennek is nagy sikere volt.

Eric a „To Be With You” felvezetéseként bemutatta a zenekar tagokat – nem mintha be kellene bárkinek mutatni őket. Majd három perces vastapssal ünnepelte a közönség a tagokat külön, elképesztő hangulat volt. A dobos szerepet ezen a turnén Nick D’Virgilio tölti be. A vastaps pillanatnyi elcsendesedése után Eric szólt hozzánk, idézem: „Kedves magyar barátaim, imádlak titeket, harmincöt éve vagyok veletek” és következett is a sláger dal, amit a másik sláger követett, Cat Stevens feldolgozás „Wild World” akusztikus „spanyolos” gitárszólóval lett felvezetve Paul Gilbert által. Ezután jött Paul Gilbert gitárszólója – szerintem nem kell szavakba öntenem – lehetetlen, amit művel ez az ember a hangszerén. Ennél már csak Billy Sheehan basszus szólója volt mesteribb, a kétnyakú basszus gitárja pedig minden alkalommal ámulatba ejtően gyönyörű(en szól). A végén pedig (dobpergés...) meglepetés! A zenekar tagjai hangszert cseréltek. Eric nyakába vette a basszusgitárt, Paul beült a dobok mögé, Nicky gitárt vett a kezébe dobverők helyett, Billy pedig mikrofont ragadott, és ebben a formában adták elő a „Good Lovin’”-t. Hát ez valami egészen elképesztően zseniális volt, nem igazán lehet engem meglepni már koncerten, sőt, ha tudom, mi következik, még jobban várom, de ez akkora meglepi volt, életemben nem láttam még basszusgitározni Ericet. Most élőben is tapasztalhattuk, hogy multi talentum mindegyik tag. Zsenik és kész. Elképesztő szerénységgel és alázattal mindemellett. Az utolsó dalnál „Baba O’ Riley” (The Who feldolgozás) Eric még a dobok mögé is bepattant Nicky mellé. Elképesztő koncert volt, négy napja a koncert hivatalos spotify setlistjét hallgatom, mert még mindig a hatása alatt vagyok a vasárnap estének. Tudom, hogy búcsúturné, de remélem különböző, egyéb projektjeikkel és/vagy szólóban - lásd Eric - még sokat, sűrűn látjuk őket hazánkban. A szervezésért köszönet a Livesound csapatának! Balázs Adrienn

Fotó: Petró Adri Videók Setlist:

The BIG Finish FAREWELL TOUR:

1. Addicted to That Rush

2. Take Cover

3. Price You Gotta Pay

Lean Into It:

4. Daddy, Brother, Lover, Little Boy (The Electric Drill Song)

5. Alive and Kickin'

6. Green-Tinted Sixties Mind

7. CDFF-Lucky This Time (Jeff Paris cover)

8. Voodoo Kiss

9. Never Say Never

10. Just Take My Heart

11. My Kinda Woman

12. A Little Too Loose

13. Road to Ruin

14. To Be With You

15. Wild World (Cat Stevens cover)

16. Guitar Solo

17. Colorado Bulldog

18. Bass Solo

19. Shy Boy (Talas cover)

20. 30 Days in the Hole (Humble Pie cover)

21. Good Lovin' (The Olympics cover) (Band switches instruments.:..more )

22. Baba O'Riley (The Who cover) [2024.04.15.] Megosztom: