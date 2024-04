A Söndörgő új lemezét mutatja be az Eiffel Műhelyházban A Söndörgő zenéjében egyszerre keveredik a tradicionális zenék ősisége, a klasszikus zene kifinomultsága, a rockzene energiái és Bartók gondolkodásának tisztasága. A nemzetközi világzenei színtér egyik legsikeresebb hazai zenekara karrierje során most egy új mérföldkövet ünnepel, idén nyáron megjelenő Gyezz című albuma ugyanis a neves Ground Up Music-nál jelenik meg. A Gyezz lemezbemutatója november 15-én lesz, az Eiffel Műhelyházban. A Söndörgő 1995-ben alakult, a mai tagok szinte együtt nőttek fel a zenekarból, az öt zenészből ugyanis négyen ugyanabba a zenész családba tartoznak: a három testvér - Eredics Áron, Benjámin és Salamon - és unokatestvérük, Eredics Dávid. Szellemi hátországukat a közel ötven éve fennálló, autentikus délszláv népzenét játszó, legendás Vujicsics Együttes jelenti, benne további Eredics-muzsikusokkal, apa- és nagybáty-figurákkal. A Söndörgő tagjainak zenei nevelése tehát Kodály Zoltán ideáljának megfelelően kilenc hónappal a születésük előtt kezdődött. A zenekar elsődleges hangszere a szerb és magyar népzenében egyaránt népszerű tambura, de hangzásképük fontos elemét képzeik a különböző fúvósok és a harmonika is. Tradicionális délszláv zenét játszanak, innovatív módon, a tradicionális zenére nem muzális rekontrukcióra váró tárgyként tekintve, hanem élő és lüktető alapanyagként, inspirációs forrásként. Mélyen ismerik zenei világuk gyökereit, ha kell, tudományosan is (mind a négy Eredics-tag tanít a budapesti Zeneakadémia Népzene Tanszékén), számukra mégsem az az érdekes, hogy a tradicionális zene mit jelentett egykor, hanem az, hogy mit jelenthet ma, és mit jelenthet holnap. Első lemezeik még erőteljesebben szóltak arról, hogy mit tudnak a hagyományból magukba szívni – ezt tükrözi egyebek mellett közös albumuk a macedón zene legendájával, Ferus Mustafovval –, a 2010-es, hatvan országban forgalmazott Lost Music of the Balkans című lemeztől fogva azonban érdeklődésük egyre inkább arról szól, hogy mit tudnak a hagyományhoz hozzáadni. 2019-es lemezük, a Nyolc 8 Nyolc már egy műfajokon túli világ képviselője: a műfaj itt már maga a Söndörgő volt. A zenekar számára 2024 egy újabb fordulópontot jelent, hiszen új lemezük a nagyrabecsült Ground Up Music kiadónál jelenik meg. A Gyezz című transzformatív erejű új lemezük idén nyáron érkezik, amelyen az illusztris jazz szaxofon művész, Chris Potter is közreműködött. Az új albummal így folytatják a Lost Music of the Balkans által megkezdett utat, amely zenei világában a klasszikus zenei igényű kompozíciók és a jazz szabad levegőjét árasztó improvizációk kapnak terepet, bemutatva, hogy tökéletes megférnek egymás mellett, ahogy a legkülönbözőbb forrásokból származó inspirációk is összeolvadnak az utánozhatatlan Söndörgő-stílusban. Az új albumot a zenekar egy különleges helyszínen, az Eiffel Műhelyházban mutatja be Magyarországon először, november 15-én.



Jegyek Fotó: The Orbital Strangers [2024.04.21.] Megosztom: