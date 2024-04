Csomagban olcsóbb a jegy a nyár két ütős bulijára: The Amity Affliction - Infected Rain Nyáron sem maradunk ütős és modern metal bulik nélkül a fővárosban. Július elején új basszusgitárossal, és minden korábbinál súlyosabb, kísérletező dalokkal tér vissza az Analog Music Hallba az Infected Rain, augusztusban pedig önálló turnén érkezik az Akvárium Klubba az ausztrál post-hardcore négyes, az Amity Affliction, az Emmure és a Blacktoothed társaságában. A moldáv gyökerű, de nemzetközi tagsággal működő Infected Rain Time című hatodik nagylemezét mutatja majd be, az Architects előtt évekkel ezelőtt már bemutatkozott ausztrálok pedig nyolcadik, Not Without My Ghosts című LP-jükkel érkeznek. Azoknak, akik már most tudják, hogy nem hagynák ki ezt a két bulit, kedvezményes akciót kínál a Concerto Music: minden Amity Affliction koncertjegyet vásárló kap egy kuponkódot, amivel gyakorlatilag féláron, 3900 forintért vásárolhatja meg az Infected Rain koncertre szóló belépőjét. A két koncert jegyértékesítése ugyanakkor, április 22-én indul, elsőként a Concerto Music early bird hírlevelesei számára. A CONCERTO Music bemutatja: European Summer Tour 24

2024. augusztus 6., kedd 19 óra

Budapest, Akvárium Klub

The Amity Affliction, Emmure, Blacktoothed koncertek

Belépő: early bird jegyek 8.900 Ft, normál elővételben 10.900 Ft, a koncert napján 12.900 Ft. Karzatjegyek 19.900 Ft A CONCERTO Music bemutatja: Summer Time Tour 2024

2024. július 2., kedd 19 óra

Budapest, Analog Music Hall

Infected Rain koncert + vendég

Belépő: early bird jegyek 6.900 Ft, normál elővételben 7.900 Ft, a koncert napján 8.900 Ft.

Kedvezményes jegyár kuponnal: 3.900 Ft [2024.04.21.]