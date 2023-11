Megérkezett az egy elég izgalmas formáció új lemeze - íme a Karszalag a Mennyországba November 16-án jelenik meg egy elég izgalmas formáció, a metál és a magyar alter között lavírozó Imre Fia Imre következő nagylemeze Karszalag a Mennyországba címmel. „A dalokat először szorongó embereknek írtam, most már nem csak nekik” – Imre Fia Imre: Karszalag a Mennyországba albumpremier Az Imre Fia Imre Geller című számán keresztül már kaphattunk egy kis ízelítőt abból, hogyan semmisíti meg a zenekar a magyar alter és a metál műfajai között tátongó szakadékot. A beharangozó dal után most végre megérkezett a komplett korong, a Karszalag a Mennyországba. „Elegem volt az otthon zenélésből” 2018-ban jelent meg az Imre Fia Imre első, Nálad hatalmasabb dolgok című lemeze. Az azóta eltelt öt év soknak is tűnhet – egészen addig a pontig, amíg az ember képbe nem kerül azzal, hogy milyen metamorfózison ment keresztül a produkció. Az Imre Fia Imre alapvetően a frontember György Imre egyszemélyes hálószoba metál projektjeként indult, amin az idő előrehaladtával nagyon is változtatni akart: „Ki akartam jönni abból a szobából. És ha már a produkció köré szerveződött egy élő felállás, ki akartam használni az ebben rejlő lehetőséget, analógban akartam játszani és felvenni, nem akartam, hogy öten üldögéljünk lakásokban a számítógép előtt és csavargassuk a plugineket. Tudom, hogy a világ és a zeneipar pont az ellentétes irányba halad, de én ebben nem érzem jól magam, valami grandiózusabbra vágytam.” A koronavírus ezeknek a törekvéseknek a megvalósulását jócskán lelassította. Mivel már torkig voltak az otthoni zenéléssel, a srácok közös döntés alapján inkább kivártak – semmiképp sem szerették volna, hogy a kedvezőtlen körülmények a produktum rovására menjenek, de összejártak dalokat írni. „Furcsállták a kikacsintásokat a magyar alter felé” Az első nagylemez stílusához képest meglehetősen nagy utat járt be a banda. Azonban ahogy a Nálad hatalmasabb dolgoknál, úgy a Karszalag a Mennyországba esetében sem lett egyszerűbb meghatározni azt a hibrid műfajt, amit az Imre Fia Imre képvisel. Az énekes így idézi fel, hogyan okozott számára fejtörést régebben a külvilág felcímkézéshez való ragaszkodása: „Próbáltam magunkról azt hazudni, hogy mi egyfajta ilyen ezredfordulós nu metal banda vagyunk, akkor mindenki az angol karattyolást hiányolta és furcsállták a kikacsintásokat a magyar alter felé. Ha azt mondtam, hogy mi egy metál zenekar vagyunk, aki sok trappes alappal játszik a zenéjében, mindenki valami Ghostemane-szerű cuccot vizionált, szóval idővel le is tettem ezekről a kategóriákról.” Ami az elmúlt években megváltozott, az a közönség hozzáállása a zenei irányzatokhoz és azok határaihoz, amik korábban sokkal inkább élesnek és átjárhatatlannak tűntek. Manapság már kevésbé okoz fennakadást az emberek fejében, ha egy produkció albumonként, vagy akár dalonként váltogatja a műfajokat. A kötőanyagot az előadó személye jelenti. Így van ez a Karszalag a Mennyországba esetében is, ahol a különleges éneklési stílus és a dalszövegek kovácsolják egységgé a 15 számos hanganyagot. „A felvételeken lépett elő mindenki dalszerzővé a saját hangszerén” A projekt alapvetően György Imréé, amit a kezdetekben Pogány „Pogi” János segített felnevelni. Az új lemeznél viszont a zenekar billentyűse, Tornai Zsolt lépett elő producerré, aki az énekest lecsábította az érdi Nortyxba és közölte vele, hogy ezúttal ő szeretné elkészíteni a közelgő felvételeket. Korábban Imre viszolygott a vendégelőadók gondolatától, viszont Zsolt ekkoriban több olyan feltörekvő arcot mutatott neki, akikkel együtt dolgozott, például Tony Nameless, Pócs Boti vagy az Irlanda tesók a Pavilon Projektből. A felsoroltak mellett az albumon közreműködőként csatlakozott egy régi barát is Szlovicsák Bendzsi személyében. Vele egy színdarab zenéjén dolgoztak már együtt, amit a covid sajnos kinyírt, de a népzenés dallam, ami a Tamagocsi temetőben felcsendül, megmaradt. Az album szinte teljes terjedelmében felcsendül majd az Imre Fia Imre lemezbemutató koncertjén. Az esemény december 1-jén lesz az Instantban, ahol a színpadot az Acid Empire-rel osztják meg, akik a 2022-es KMM Tehetségkutató győztesei, ráadásul elég figyelemre méltóan lavíroznak a rap, a metál és az elektronika szentháromsága között, úgyhogy a közönségnek érdemes időben érkezni ahhoz, hogy az előzenekart is elcsípje! [2023.11.16.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Budapest szolgáltatás [2023.11.14.]

