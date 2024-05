Megjelent az Analog Balaton, 6363, Lusta Geri és a Mengyelejev közöse Nem ez az első alkalom, hogy közös trekkel jelentkezik a hazai elektronikus zenei szcéna egyik legnépszerűbb csapata, az Analog Balaton, illetve “a legalterebb rapper”, 6363. A 2022-es Csússz le című Analog EP címadó dalát ugyanis közösen jegyzik - ha úgy tetszik, akkor most visszaadták a kölcsönt, ugyanis a most megjelenő Tönkretesszük a barbibabákat a június 3-án megjelenő új, a KORD címet viselő 6363 EP utolsó single-je. Nem mindennapi közreműködés ez a mostani - ha az Analog Balaton és 6363 együttállása nem lenne elég, csatlakozott hozzájuk Lusta Geri producer, aki korábban olyan előadókkal dolgozott együtt, mint Krúbi vagy Beton.Hofi, illetve ez egyben a Mengyelejev duójának debütálása is. Utóbbi mondhatni egy szupergroup, amiben Szendrői Csaba (Elefánt) és Zsuffa Aba (Analog Balaton) teljesen eszement zenei ötleteiket gyúrják össze dalokká. A srácok szándékosan még a nyár előtt szerették volna kihozni legújabb számukat, ami saját bevallásuk szerint egy igazi “mulatós sláger” lett. A szerzemény a nyári felhőtlen - vagy inkább öntudatlan - veretések hangulatát idézi meg, miközben szövege egy igenis aktuális és sokunkat érintő témát boncolgat. 6363 erről a következőképp mesél: “A barbi motívum a fogyasztói társadalom felszínességét tükrözi a dalban, amely a leginkább arról szól, hogy az ember úgy feledkezik meg önmagáról és kapcsol ki teljesen, hogy mindeközben a hétköznapi társadalom korlátait ledobja magáról, és csak a pillanatnak él. Persze mindezt nem akartuk úgy bemutatni, mintha ennek kéne lennie az egyetlen járható útnak, sőt. Sokan küzdünk problémákkal, mentális nehézségekkel, de ezekre nem feltétlenül az a megoldás, hogy magunkról megfeledkezve, öntudatlanul végigveretünk az egész nyáron, majd az egészből egy villanásra emlékszünk. Ettől lesz a dal is a maga nemében kétoldalú: míg egy bizonyos szempontból felhőtlen állapotot mutat be, morális és egzisztenciális kérdéseket tesz fel arról, hogy ez a lét- és tudatállapot mennyire tartható, vagy mennyire oldja hosszú távon a hétköznapok feszültségeit.” A különleges közreműködést május 30-án élőben is meghallgathatjuk, ugyanis az Analog Balaton első önálló parkos koncertjére készül. A srácok a bulit megelőzően néhány héttel már bevették az üres Parkot, ahol egy lenyűgöző látványvilágú live sessiont is rögzítettek. Az esemény támogatója a Mastercard. Ezen az estén tehát több vendég is csatlakozik a nem mindennapi koncerthez. 6363 egyébként egy héttel később visszatér a Park színpadára, június 7-én ugyanis az Elefánt előtt melegíti a közönséget. Foto: Budapest Park - Sinco Jegyek [2024.05.28.] Megosztom: