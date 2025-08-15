2025. augusztus 15. | péntek | Mária nevenapja
 
"Brutális lett!" - Mihályfi Luca új klipje nagyon elindult

Alig három nap alatt már több mint 120 ezren látták Mihályfi Luca legújabb, PRIMADONNA című dalának klipjét, amelyben Jaber is közreműködik. A szám máris a YouTube felkapott zenék listájának 13. helyére került, és a kommentelők szerint könnyen lehet, hogy 2025 egyik legnagyobb magyar slágere született meg.

A Rádli Bence rendezésében készült videó igazi latin és karibi hangulatot idéz, látványos táncbetétekkel, forró színekkel és pörgős ritmusokkal. A dalt Mihályfi Luca és Jaber közösen írták, a mix és master Závodi Marci munkája, gitáron pedig Bartal Dániel játszik.

A rajongók nem fukarkodtak a dicséretekkel: „Ez Magyarország legjobb slágere idén!”, „Luca hangja mindig brutál jó!”, „Rihanna és DJ Khaled vibe”, míg mások a klip tökéletes vizuális világát és Luca tánctudását emelték ki. Volt, aki így fogalmazott: „Az a hang, az a szöveg, az a lazaság – tökéletes volt minden!”

Ha a lendület kitart, a PRIMADONNA könnyen berobbanhat a nyári bulik és rádiós toplisták élére is.

[2025.08.15.]

