2026. január 4. | vasárnap | Titusz, Leona nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Képgalériák
Valmar Aréna
Kapcsolatok
ValMar

Megnéztük a Valmar második Aréna koncertjét - képekben

Másodszor adott nagykoncertet a Valmar együttes a Papp László Sportarénában, vadonatúj dalokkal és rengeteg sztárvendéggel

Krisz Rudi nyitotta meg az estét, az ő műsora nyilván inkább a kísérő anyukáknak szólt, egyébként kiválóan, saját zenkarral. Utána a tehetségkutatókban a Valmar fiúk által mentorált fiatalok érkeztek: a CFL az X-Faktorból, P.Y.F.U. pedig a Megasztárból.

A Valmar az elmúlt hónapokban annyi újdonsággal állt elő, hogy nehéz lehetett kiválasztani, mit adjanak elő és mi maradjon ki. Úgy tűnt, hogy a régi dalokra, a legújabb albumra és a rockzenére koncentráltak, sajnálatomra kimaradt viszont a táncosabb rocky vonal (Mi amor, Balatoni lány), és kimaradt a Hogyan tudnék élni nélküled filmzene is.

A koncert csak lassan indult be, az előzenekarok alatt és a Valmar koncert első felében is elég passzív volt a közönség. Ennek az is oka lehetett, hogy a Valmar sem próbált kapcsolatot teremteni a közönséggel, a dalokat alig konferálták be, és például a zenekart is nagyon elrejtették a háromszögű színpad végére. Két éve az AI-os "kihívások" teljesítése érdekesebbé tette a műsort.

Jó volt viszont a rengeteg sztárvendég: Bruno X Spacc, LL Junior és KKevin, Blansch, Fehér Krisztián, Manuel, Eckü a Hősökből, sőt a koncert végén a teljes Hooligans zenekar is megjelent. Eddigre már Marics Peti is felvette a fonalat, megmozgatta a közönséget és érdemben felkonferálta a dalokat. Kedves volt például, amit a Királylányról mondott, hogy mekkora kedvence volt annak idején, illetve Manuelről és Bruno X Spaccról is elmondta, milyen régóta tart a barátságuk.

Az járt jól, aki egyszerűen csak bulizni jött, bőven volt rá alkalom a régi és az új dalok előadása során is. Bár a koncert egésze kissé ötlettelen volt, de azért szórakoztató, a filmzenéktől eltekintve talán senkiben nem maradt hiányérzet. Én azért szeretnék legközelebbre egy rocky-s blokkot is kérni a Mi amorral és a Balaton lánnyal…

Szatmári Péter

Valmar Aréna 2025 képekben - klikk a fotóra

 

[2026.01.04.]

Megosztom:

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
lap teteje
 
apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Jegyek itt! Dupla karácsonyi varázslat Budapesten: Kökény Attila és Rakonczai Viktor ünnepi nagykoncerttel tér vissza
Tóth Andi új arca: letaglózó érzelmek a "Nu mă lasă" klipben
Karácsonyi koncert teltházzal, extra délelőtti előadással a Zeneakadémián
Elmúltak az ünnepek - KFT koncert lesz Budapesten
Rilés visszatér Budapestre: önálló nagykoncert a Parkban 2026-ban
Ezt nem érdemes kihagyni! Budapesten zárja az évet a Decadancer
Világsztárok, legendás operák, szabadtéri varázs: jön a Margitszigeti Színház 2026-os operaszezonja
Új videóklip - Burai Krisztián, Mario & VZS feat. Goore & Kretz - SeanPaul
Igazából Karácsony 2025 - A Budafoki Dohnányi Zenekar nagyszabású koncert estje
Agrár hiphop húsz év után: itt a Zuboly vadonatúj "Régi vágású" lemeze
Néma lett a gitár, de szívünkben tovább szól Chris Rea zenéje
Ben Poole levett minket a lábunkról
Lefoglalt tárgyak - ez a címe a Belmondo legújabb albumának
Új dal, nagykoncertek, Bamako - a Tankcsapda erős évre készül
IL VOLO - 17 éve énekelnek együtt, megnéztük
Nosztalgia, friss lemez, poppunk és kilencvenes évek az MVM Dome-ban - The Offspring koncerten jártunk

Csillagok között a Karib Tengeren a végtelenben - Hans Zimmer koncerten jártunk
November 12-én...

Megmásztuk az Everestet - Halestorm koncert a Barba Negraban
November 06-án visszatért hozzánk...
As I Lay Dying koncert a Barba Negraban
Best of KERO 75 - Kerényi Miklós Gábort ünnepelték - képriport
Egy bizarr elme örök ragyogása
Nosztalgia, friss lemez, poppunk és kilencvenes évek az MVM Dome-ban - The Offspring koncerten jártunk
Ben Poole levett minket a lábunkról
beszámolók még