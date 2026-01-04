Megnéztük a Valmar második Aréna koncertjét - képekben

Másodszor adott nagykoncertet a Valmar együttes a Papp László Sportarénában, vadonatúj dalokkal és rengeteg sztárvendéggel

Krisz Rudi nyitotta meg az estét, az ő műsora nyilván inkább a kísérő anyukáknak szólt, egyébként kiválóan, saját zenkarral. Utána a tehetségkutatókban a Valmar fiúk által mentorált fiatalok érkeztek: a CFL az X-Faktorból, P.Y.F.U. pedig a Megasztárból.

A Valmar az elmúlt hónapokban annyi újdonsággal állt elő, hogy nehéz lehetett kiválasztani, mit adjanak elő és mi maradjon ki. Úgy tűnt, hogy a régi dalokra, a legújabb albumra és a rockzenére koncentráltak, sajnálatomra kimaradt viszont a táncosabb rocky vonal (Mi amor, Balatoni lány), és kimaradt a Hogyan tudnék élni nélküled filmzene is.

A koncert csak lassan indult be, az előzenekarok alatt és a Valmar koncert első felében is elég passzív volt a közönség. Ennek az is oka lehetett, hogy a Valmar sem próbált kapcsolatot teremteni a közönséggel, a dalokat alig konferálták be, és például a zenekart is nagyon elrejtették a háromszögű színpad végére. Két éve az AI-os "kihívások" teljesítése érdekesebbé tette a műsort.

Jó volt viszont a rengeteg sztárvendég: Bruno X Spacc, LL Junior és KKevin, Blansch, Fehér Krisztián, Manuel, Eckü a Hősökből, sőt a koncert végén a teljes Hooligans zenekar is megjelent. Eddigre már Marics Peti is felvette a fonalat, megmozgatta a közönséget és érdemben felkonferálta a dalokat. Kedves volt például, amit a Királylányról mondott, hogy mekkora kedvence volt annak idején, illetve Manuelről és Bruno X Spaccról is elmondta, milyen régóta tart a barátságuk.

Az járt jól, aki egyszerűen csak bulizni jött, bőven volt rá alkalom a régi és az új dalok előadása során is. Bár a koncert egésze kissé ötlettelen volt, de azért szórakoztató, a filmzenéktől eltekintve talán senkiben nem maradt hiányérzet. Én azért szeretnék legközelebbre egy rocky-s blokkot is kérni a Mi amorral és a Balaton lánnyal…

Szatmári Péter

Valmar Aréna 2025 képekben - klikk a fotóra

[2026.01.04.]