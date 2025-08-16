"Libabőr!" - Kökény Attila és Rakonczai Viktor új dala megérintette a közönséget

Megjelent Kökény Attila és Rakonczai Viktor közös dala, a Veled elrepülnék, amelyet már a premier után néhány órával rajongói elismeréssel fogadtak. A duó ezúttal is romantikus, mégis sodró hangzásvilágot hozott, amely sokaknak azonnal szíven talált.

A dal zenei alapját Rakonczai Viktor jegyzi, a szöveget Kökény Attilával és Orbán Tamással közösen írta. A hangszerelés, mix és master ugyancsak Rakonczait dicséri, míg Dajka Krisztián gitárjátéka és Puskás Csaba trombitája színesíti a dalt. A klipet JimyDirector rendezte, a képi világért Mayer Zoltán felelt.

A hallgatók szinte egy emberként áradoznak a közösségi felületeken:

„Libabőr!” – írta valaki rögtön a premier után, míg más úgy fogalmazott: „Ez a csúcsok csúcsa, nem lehet abbahagyni a hallgatását.” Több rajongó Kökény Attila hangjára is külön kitért, kiemelve, hogy „Attila, Te Magyarország legjobb hangja vagy”.

Akadtak, akik a dal hangulatában régi klasszikusokat fedeztek fel: „A ’80-as, ’90-es évek legnagyobb popslágereit idézi fel, de mégis friss és egyedi” – írta egy kommentelő. Mások egyszerűen csak így foglalták össze érzéseiket: „Nagyon jók vagytok együtt! Még, még, még!”

A Veled elrepülnék nem csupán nyári könnyed sláger, hanem egy olyan dal, amely újraértelmezve hozza vissza a magyar popzene klasszikus dallamosságát és érzelmi töltetét. A közönség pedig egyértelműen jelzi: pont erre a hangzásra vágytak.

A rajongók hamarosan élőben is találkozhatnak a párossal az „Egy Karácsony este, velünk" című koncerten.





[2025.08.16.]