"Ez az igazi Juni!" - L.L. Junior új dalában visszatért a régi stílusa

Hatalmas port kavart L.L. Junior legújabb szerzeménye, a FREY TIMI, amely augusztus 15-én debütált hivatalos lyrics videó formájában a YouTube-on. Alig két nap alatt már több mint 151 ezer megtekintést ért el, és jelenleg a **#3 helyen áll a felkapott zenelistáján.

A dal szövegében Junior egy csalódással teli párkapcsolat történetét meséli el, durva és nyers stílusban – ami a kommentelők szerint igazi visszatérés a „régi Juni vibe-hoz”. Többen kiemelték, hogy évek óta nem hallottak tőle ennyire őszinte és dühös szerzeményt.

„Ez az igazi Juni!” – írta egy rajongó, míg mások szerint végre visszatértek azok a dalok, amelyekben valódi érzelmek, megélések és erős sztorimesélés van. Akadt, aki úgy fogalmazott: „Percek alatt rommá tette a nőt”, más pedig örült, hogy a zene emlékeztet a régi időkre: „Évek óta nem volt ilyen jó zenéje, nagyon adom”.

A szöveg szókimondása többeket meglepett, hiszen Junior eddig ritkán használt ennyire kemény kifejezéseket dalban. Ugyanakkor a rajongók szerint pontosan ez az, ami miatt a FREY TIMI ekkora siker lett: „Na még ilyen flow kell!”

A közösségi médiában szinte minden komment arról szól, hogy L.L. Junior ismét felidézte azt a karakteres, őszinte és vagány oldalt, amiért annak idején az egész ország megszerette.

Kérdés, hogy a FREY TIMI csak egy egyszeri kitörés volt, vagy ezzel egy újabb korszak kezdődik a rapper életében.

[2025.08.17.]