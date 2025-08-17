Igazi érzelmes, mély anyag lett FILO újdonsága

FILO új slágere, a “Mégegyszer” néhány nap alatt a #11. helyig jutott a YouTube felkapott zenék között – a kommentelők szerint igazi érzelmes, mély anyag lett

Augusztus 7-én jelent meg FILO új dala, a Mégegyszer, amely pár nap alatt már 221,000 megtekintésnél jár, és jelenleg a **#11-es pozícióban szerepel a Trendingistán. A szerzeményben FILO maga írta a zenét és a szöveget is, Latyák Bence közreműködésével, a mixet FILO készítette, a mastert pedig Somogyvári Dániel jegyzi.

A dalra érkezett kommentek alapján a rajongók kiemelik az őszinte, mély mondanivalót és a különleges hangzást. Sokan arról írnak, hogy FILO zenéje nem sablonos, eltér a megszokott „pénz, szex, siker” tematikától, helyette sokkal összetettebb, valódi érzéseket közvetít: „többször meg kell hallgatni, hogy igazán érteni lehessen”, „nagyon mély”, „IMÁDOOOM”, „addiktív, rongyá hallgatom Tiktokon is”.

Nem csak fiatalok, de idősebb rajongók is megszólalnak – volt, aki örült, hogy a Hajnalok a gangon után újra sikerült betalálnia a dalnak, más pedig azt írta, hogy 50 évesen is szuperül érzi magát FILO zenéjétől. Akadt, aki először TikTokon találkozott vele, azóta „folyamatos lejátszásban” hallgatja.

Többen kiemelték, hogy FILO zenei stílusa egyedi, mindig tud újat mutatni – ezért folyamatosan várták az új dalt, amely „megérte a várakozást”.

A “Mégegyszer” tehát pillanatok alatt igazi közönségkedvenc lett, rajongói szerint mély, őszinte és különleges hangzású sláger, ami sokak számára az idei nyár egyik meghatározó zenéje lehet.



