Shrek és barátai Angyalföldre költöznek

Idén nyáron egy mesés és látványos élmény született a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon: bemutatkozott Shrek, a musical, amely augusztus elején varázsolta el a közönséget. A produkció a József Attila Színház és a Margitszigeti Színház közös munkája, Shrek és társai ősszel beköltöznek a József Attila Színházba.

Shrek egy magányos ogre, aki nyugalomban szeretné élni életét a mocsarában, ám a körülmények arra kényszerítik, hogy útnak induljon. Vállalja, hogy kiszabadítja a tornyába zárt Fionát, a bátor és különleges hercegnőt, akit egy önző uralkodó, Farquaad Nagyúr kisajátítana magának. Az út során Shrek mellett ott van hűséges barátja, Szamár, s találkoznak számos ismerős mesehőssel, a félelmetes, mégis érzékeny Sárkánnyal, valamint a mindig meglepetést tartogató tündérvilág lakóival. A történet tele van humorral, szívszorító pillanatokkal és zenével, miközben rámutat arra, hogy a valódi szépség nem a külsőségeken, hanem a szív bátorságán és az önmagunk vállalásán múlik.

A darabot Szente Vajk rendezte, aki ismét látványos és szórakoztató világot teremtett a színpadon. A szövegkönyvet és dalszövegeket David Lindsay-Abaire írta, a zenét Jeanine Tesori szerezte. A magyar fordítást Galambos Attila és Szente Vajk készítette, így a történet friss, mai nyelvezettel szól a közönséghez. A varázslatos látványvilágért Rákay Tamás díszlettervező és Kovács Yvette Alida jelmeztervező felelt, míg a zenei vezető Kéménczy Antal. A produkció energikus koreográfiáit Túri Lajos Péter alkotta meg, Horváth Ádám koreográfus-asszisztens közreműködésével.

Shreket Ember Márk, Peller Károly és Zöld Csaba alakítja váltott szereposztásban, Fiona hercegnőt Tóth Angelika és Horváth Csenge formálja meg. A mindig vidám és beszédes Szamarat Veréb Tamás és Blazsovszky Ákos játssza, míg a hatalommániás Farquaad Nagyurat Fekete Gábor és Fila Balázs kelti életre. A tüzes hangú Sárkányt Sári Évi és Baranyai Annamária énekli, a mesebeli szereplők egész sorát pedig a társulat színes és lelkes csapata teszi felejthetetlenné.

A történet középpontjában természetesen maga Shrek áll: a mogorva külsejű, de érző szívű ogre, aki bebizonyítja, hogy a valódi hősiesség nem a külsőségeken, hanem a bátorságon és a szeretet erején múlik. Mellette ott van Fiona, aki minden, csak nem szokványos hercegnő: erős, önálló, és sokszor épp a vagányságával lep meg mindenkit. Szamár a darab igazi humorforrása: mindig van egy feleslegesnek tűnő, de valójában szívet melengető megjegyzése, amitől a közönség hangos nevetésben tör ki. Ő az, aki a legnehezebb pillanatokban is képes felvidítani Shreket, és akaratlanul is bizonyítja, hogy a barátság nem a hasonlóságon, hanem a hűségen múlik. Kettejük kapcsolata olyan, mint egy furcsa, de elválaszthatatlan páros: a morcos ogre és a túlzottan lelkes, beszédes társ – együtt pedig megállíthatatlanok. Az ellentétekhez hozzájárul Farquaad Nagyúr is, aki kis termetéhez képest óriási egóval próbálja uralni a világot, és éppen emiatt válik komikusan félelmetessé. A látványos jelenetek egyik fénypontja a Sárkány, aki elsőre ijesztőnek tűnik, de hamar kiderül, hogy a lángok mögött hatalmas szív rejlik. És persze nem hiányozhat a mesebeli társaság sem: Pinokkió, a Három Kismalac, Piroska és a többiek, akik bohókás energiájukkal hozzák el a történetbe az összetartozás és az elfogadás üzenetét.

A margitszigeti bemutatón a közönség az első pillanattól kezdve együtt lélegzett a szereplőkkel. A gyerekek hangos nevetéssel kísérték Szamár minden jelenetét, miközben a felnőttek is őszintén élvezték a humort és a friss, mai nyelvezetet. Sokan meghatódva figyelték, ahogy Shrek és Fiona története kibontakozik, hiszen a darab a látványos mese mögött olyan mélyebb témákat is megmutat, mint a kirekesztettség vagy az önmagunk elfogadásáért folytatott küzdelem. A díszletek és jelmezek különösen erősen hatottak a szabadtéri előadás fény- és hangulatvilágában, és a végén a vastaps egyértelműen jelezte: a közönség nemcsak jól szórakozott, hanem magával vitt valami többet is ebből a varázslatos estből.

Ez a musical igazi családi program, hiszen a gyerekeket magával ragadja a színes látványvilág, a játékos karakterek és a lendületes zenék, a felnőttek pedig olyan üzeneteket vihetnek haza, amelyek önmaguk elfogadásáról és az előítéletek legyőzéséről szólnak. A darab különösen ajánlott mindazoknak, akik szeretik a klasszikus mesék modern feldolgozásait, de azoknak is, akik rajonganak a zenés színházért és egy igazán szórakoztató, mégis elgondolkodtató estére vágynak. Bárki megtalálhatja benne a saját kedvencét – legyen szó nevetésről, meghatódásról vagy látványos színpadi pillanatokról.

„Shrek, a musical” egyszerre vicces, látványos és szívhez szóló produkció, amely méltó folytatása a Margitszigeti bemutatónak, és most a József Attila Színházban is megmutatja, miért lehet egyszerre gyerekek és felnőttek kedvence.

Fotó: Petró Adri

[2025.09.19.]