Sokszínű évaddal készül a jövőre 95 éves Szegedi Szabadtéri Játékok

Néptánc-ősbemutató, opera, filmzenei koncert, visszatérő közönségkedvenc és hazai premier is várja a 95. évébe lépő Szegedi Szabadtéri Játékok közönségét. A Fesztivál meghirdette Dóm téri programját, amely július 4-től egészen augusztus 22-ig tart 2026-ban.

Öt izgalmas produkció tizennégy előadásnapja gondoskodik 2026-ban a felhőtlen és magas színvonalú szórakozásról a Szegedi Szabadtéri Játékok Dóm téri nagyszínpadán. Július 4-én azonnal egy nagyszabású bemutatóval indul hazánk legnagyobb játszóhelyének programja: a Magyar Nemzeti Táncegyüttes a mohácsi csata 500. évfordulójára is emlékező, Hősök hajnala című előadását Szegeden láthatják először a néptánc és a népzene rajongói. A nagyszabású táncmű látványáért Tóth Kázmér díszlettervező felel. Az előadás első része a mohácsi csata előtti baljóslatú időket idézi meg a Táncegyüttes Tánckrónika Dózsa György tetteiről című táncszínjátékában Wunderlich József színművésszel a címszerepben, Szarka Tamás zenéjével.  A második felvonásban Zsuráfszky Zoltán, a Nemzet Művésze, Kossuth-díjas és Zs. Vincze Zsuzsa Kossuth-díjas koreográfusok különleges színpadi táncvíziójának ősbemutatója máig ható nemzeti tragédiánkra hívja fel a figyelmet, Eredics Benjamin zenéjével, Rekviem Mohácsért címmel. 
Négy előadásnappal visszatér az előző évad musicalszenzációja, A 3 testőr is. A páratlanul látványos kalandmusical sztárgárdája, nagyszerű alkotói- és közreműködői csapata július 10-én, 11-én, 17-én és 18-án kelti újra életre a muskétások történetének elsöprő fordulatait, a Bolland – Bolland - Breedland szerzőtrió izgalmas zenei világú darabját. A közönségkedvenc musical 2026-os előadásaira már közel 4000 jegy elkelt az izgatott érdeklődésre való tekintettel kitűzött előértékesítési időszakban, ám a leendő nézők továbbra is tudnak válogatni mind a négy előadásnapra szóló helyek közül.
Nemzetközi porondon is elismert szimfonikus zenekar is ellátogat a Dóm térre: a Budafoki Dohnányi Zenekar a hazánkban az együttes által meghonosított, mára védjegyévé vált filmzenei koncerttel érkezik a Szabadtérire. A Cinefonic című, július 24-i est összetett képi és zenei élményt nyújtva, a filmzene-irodalom legjavát és a legújabb sikerfilmek közismert dallamait vetítéssel illusztrálva kápráztatja el a nézőket. A grandiózus koncerten Guido Mancusi karmester, zeneszerző vezényel, a Zenekar első vendégkarmestere.
A hagyományos műfaj szerelmeseinek örömére egy legendás opera is színre kerül. Július 31-én és augusztus 1-jén Bizet Carmenjét tekinthetik meg a Dóm téren. A világ egyik legtöbbet játszott slágeroperája kétszeresen jubilál 2026-ban: 150 éve tartották a mű hazai bemutatóját, a Szabadtérin pedig 15 éve lesz, hogy utoljára láthatta a közönség. Ezúttal egy friss, ám klasszikus igényű színrevitelben, magyar nyelven elevenedik meg a világhírű szerelmi dráma. A Csokonai Nemzeti Színház Debrecen vendégelőadását a Kossuth-díjas Juronics Tamás rendezte, a halottak napi karnevál idején játszódó, mexikói közegbe helyezett cselekmény a Jászai Mari-díjas Erkel László Kentaur látványvilágával kel életre.
Végezetül az Erkel Színház produkciójával, a több mint húsz éve töretlen sikerű Broadway-musicallel, szabadtéri világpremierrel zárul a Dóm téri program. Stephen Schwartz és Winnie Holzman Gregory Maguire regényén alapuló, az egész világot meghódító, Wicked című musical jogait Magyarországon az Erkel Színház kapta meg. A Szente Vajk rendezésében debütáló előadás bemutatója augusztus 14-én lesz, de további öt estén át, 15-én, 16-án, 20-án, 21-én és 22-én is megtekintheti majd a Szegedi Szabadtéri Játékok közönsége. A magyar színpadok számos jeles művésze, elismert musicalsztárok és csak Szegeden látható szereplők is részt vesznek majd Óz boszorkányainak lélegzetelállító történetében.

Az ünnepi évad, amelynek előadásaira elindult a jegyértékesítés, az elmúlt csaknem száz Szabadtéri-év legszebb hagyományainak foglalatát nyújtja: változatos műfajok, nagyszabású kivitel és értékteremtő szándék találkozásából születő produkciók kerülnek műsorra, amelyeket elismert vendégművészek, -társulatok meghívásával, korszerű színpadi eszközökkel, a lehető legmagasabb minőségben biztosít közönségének a fesztivál. Az érdeklődők már megvásárolhatják jegyeiket a Szabadtéri Játékok online felületén, Szegeden a Fesztivál Jegyirodában, vagy az Interticket országos jegyirodai hálózatán egyaránt, akár SZÉP-kártyával is.

Jegyvásárlás

Szegedi Szabadtéri 

 

[2025.10.09.]

