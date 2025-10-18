Sari Schorr koncert - a New York-i énekesnő zenekara újra Budapesten.

Blues, soul és rock 'n' roll - Az októberi hosszú hétvégén Budapestre érkezik a kiváló amerikai énekesnő turnéja. Megújult zenekarával a készülő új lemez dalaiból is válogatnak majd a korábbi közönségkedvenc dalok mellé.

Az új lemez megjelenése kicsit késik, de ettől függetlenül október elején elindult a 13 országot érintő őszi turné, melynek során október 25-én Budapesten is koncertet ad Sari Schorr. 'The Unbreakable' című készülő új lemezének dalaival és a korábbi korongok kedvenceivel tér vissza két emlékezetes budapesti fellépésének helyszínére, az Analog Music Hallba, ahol ezúttal is minőségi blues, soul és rock 'n' roll muzsika várja majd a rajongókat és az új érdeklődőket.

Sari Schorr 2016-ban indította újra karrierjét, és egy döbbenetesen jó debütáló albummal rögtön az európai blues rock közönség egyik kedvenc női előadója lett. ’A Force Of Nature’ címmel jelent meg az első album, de a hosszúra nyúlt turnézás és számos fesztivál fellépés után, 2018-ban érkezett a folytatás is, a ’Never Say Never’. Élő fellépéseinek tökéletes lenyomataként, a változatos blues rock dalok energiáját remekül megmutató ’Live In Europe’ című koncertlemez következett 2020-ban. Soron következő albumának munkálatai még tartanak, de 2023 őszén Robin Trower gitárossal közösen megjelentettek egy új albumot ’Joyful Sky’ címmel. A kiadvány meg sem állt a Billboard Blues listájának első helyéig. A címadó dal az idei turné műsorában is hallható lesz. A budapesti koncert szombaton este 8 órakor kezdődik, előzenekar nem lesz. Kapunyitás este 7-kor.

A LOTS Music bemutatja: Sari Schorr - The Unbreakable Tour 2025 Október 25., szombat 20 óra - Budapest, Analog Music Hall

Belépő: elővételben 9 900 Ft, a koncert napján 10 900 Ft.

Jegyek

Limitált nyomdai jegyek rendelhetők az info@lots-music.com címen.

[2025.10.18.]