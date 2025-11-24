Bravó! Magyar zenei sikerek Amerikában

A The Riverside Soul lett az év zenekara Texasban

A mindössze egy éve alakult budapesti bluegrass zenekar, októberben Amerikában turnézott. De nem csak, hogy 7 koncertet adtak a hajdani vadnyugat ikonikus városaiban, a koncertsorozatot a Texas Sounds International Country Music Awards fesztiválon kezdve az év zenekara díjjal tértek haza.

„Régi álmom valósult meg, hogy azokon a legendás vidékeken játszhattunk, amit annak idején a western filmekben láttam. Például Tombstone városa, ami Arizona déli részén a sivatag közepén fekszik. Itt forgattunk egy klipet, aztán délután kettőkor adtunk egy koncertet. De a Billy Bob (FortWorth), és a Maverick (Tucson) country klubokat is imádtam, ahol fantasztikus zenekarokat láttunk.” – próbál válogatni a tengernyi emlékből Kovács Kornél, a zenekar vezetője, énekese, akit az amerikai folkmuzsikáért rajongó közönség egy másik zenekarból, a Nyughatatlanból is ismerhet már.

A The Riverside Soul négyesét amúgy a turné valamennyi állomásán kirobbanó lelkesedéssel fogadta a helyi közönség, ami nem is csoda, igazán különleges élmény lehetett nekik, hogy valaki egy kis európai országból érkezve az ő népzenéjüket játssza.

A csapat amúgy a közelmúltban jelentette meg első lemezét, az utazásra írt legújabb, Unexpected Journey című dalukra pedig gyorsan forgattak is egy klipet az arizonai sivatagban, ami előreláthatólag a hónap végén debütál majd. De nem ez volt az egyetlen képanyag, amit kint rögzítettek, kapva az alkalmon, hogy a műfaj autentikus környezetében videózhatnak, több felvételt bezsebeltek, amik akár egy-egy útinaplónak is simán beillenének.

Az egyik kedvenccé vált helyszín például a méltán híres, vadregényes Caddo Lake volt, ahol nem csak 300 éves fák, de aligátorok is várták őket:

„Texasban annál a Caddo Lake-nél vettünk fel egy videót Ronnie Bowman Jailhouse Blues című dalához, ami vízből kiálló 300 éves fáiról és a tóban élő több ezer aligátorról híres. A forgatásunk előtt három kedves amerikai nyugdíjas kenu túrára indult, szóval biztos nagyon barátságos aligátorok élnek ott Texasban, de szerencsére mi testközelből eggyel sem kellett, hogy megismerkedjünk” – mesélt nem mindennapi élményeikről a nagybőgős, Czudel Marcell.

A következő The Riverside Soul koncertek:

2025. december 05. Budapest, Fat Mo’s

2025. december 17. Budapest, Renegade Blues Bar

[2025.11.24.]