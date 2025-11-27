Bejelentette világkörüli turnéját a New York-i Postmodern Jukebox

A Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox 2026-ban The Future is Vintage címmel indul világkörüli turnéra! – jelentette be a New York-i csapat. Jó hír a rajongóknak, hogy Közép-Európában Budapestre érkeznek június 10-én, méghozzá a Margitszigeti Színházba.

A zenészekből, énekesekből és táncosokból álló fantasztikus együttes 2026. június 10-én a Margitszigeti Színház közönségéhez hozza el a legnagyobb slágereket – a 70-es évek rockhimnuszaitól, a 80-as évek britpop dallamain át, egészen napjaink poplistás kedvenceiig, beleértve a filmzenéket és videojáték-témákat is! Hazánkon kívül a formáció ellátogat az Egyesült Királyságba, Európa más országaiba, Ausztráliába és Új-Zélandra is.

„A mesterséges intelligencia korában mi az emberi kreativitásba vetett hitünket ünnepeljük – a múlt örök zenei stílusain keresztül mutatjuk meg a jövőt. A 2026-os Postmodern Jukebox turnén alázattal és nagy lelkesedéssel mutatjuk be egyedi elképzelésünket egy látványos jövőről, amely a múlt időtlen zenei műfajain és az azokat inspiráló, hiteles emberi kreativitáson alapul.” – vallja a zenekar alapítója és zeneszerzője, Scott Bradlee.

Érdemes felkapni a legjobb vintage ruhánkat és úgy élvezni az időutazás élményét! A táncolható ritmusok, a kiváló énekesek és a mindent elsöprő hangulat garantálják, hogy tökéletes estét töltsünk a Postmodern Jukebox-al a csillagos ég és a margitszigeti fák alatt.

Fotó: Postmodern Jukebox

