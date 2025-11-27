Bejelentette világkörüli turnéját a New York-i Postmodern Jukebox
A Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox 2026-ban The Future is Vintage címmel indul világkörüli turnéra! – jelentette be a New York-i csapat. Jó hír a rajongóknak, hogy Közép-Európában Budapestre érkeznek június 10-én, méghozzá a Margitszigeti Színházba.
A zenészekből, énekesekből és táncosokból álló fantasztikus együttes 2026. június 10-én a Margitszigeti Színház közönségéhez hozza el a legnagyobb slágereket – a 70-es évek rockhimnuszaitól, a 80-as évek britpop dallamain át, egészen napjaink poplistás kedvenceiig, beleértve a filmzenéket és videojáték-témákat is! Hazánkon kívül a formáció ellátogat az Egyesült Királyságba, Európa más országaiba, Ausztráliába és Új-Zélandra is.
„A mesterséges intelligencia korában mi az emberi kreativitásba vetett hitünket ünnepeljük – a múlt örök zenei stílusain keresztül mutatjuk meg a jövőt. A 2026-os Postmodern Jukebox turnén alázattal és nagy lelkesedéssel mutatjuk be egyedi elképzelésünket egy látványos jövőről, amely a múlt időtlen zenei műfajain és az azokat inspiráló, hiteles emberi kreativitáson alapul.” – vallja a zenekar alapítója és zeneszerzője, Scott Bradlee.
Érdemes felkapni a legjobb vintage ruhánkat és úgy élvezni az időutazás élményét! A táncolható ritmusok, a kiváló énekesek és a mindent elsöprő hangulat garantálják, hogy tökéletes estét töltsünk a Postmodern Jukebox-al a csillagos ég és a margitszigeti fák alatt.
Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás
A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).
Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.
A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.