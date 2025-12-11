Kderült! Ő lesz az Újévi Film–Zene Szuperkoncert sztárvendége

A Budapesti Showszínház és a Sugár Mozi bejelenti, hogy az Újévi Film–Zene Szuperkoncert sztárvendége Molnár Levente, Liszt Ferenc-díjas magyar operaénekes, világszerte ismert bariton lesz.



A különleges újévi produkció 2026. január 6-án, 7-én és 8-án a Sugár Mozi ikonikus Spielberg termében várja a közönséget, ahol a filmzene, az élő szimfonikus hangzás és a mozi látványvilága találkozik.

A szuperkoncerten nagylétszámú szimfonikus zenekar szólaltatja meg a legismertebb filmek zenéit a klasszikus hollywoodi mesterművektől a modern blockbusterekig, miközben a vásznon a filmek ikonikus képei és hangulati montázsai jelennek meg.



Molnár Levente, aki olyan neves operaházak színpadán lépett már fel, mint a Bécsi és a Berlini Staatsoper, a Müncheni Operaház vagy a milánói Teatro alla Scala, ezúttal különleges, filmszerű hangulatú opera- és crossover betétekkel teszi még ünnepibbé az estét.



A koncert mindhárom napon este kerül megrendezésre, a jegyek elővételben már kaphatók.

[2025.12.11.]