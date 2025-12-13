54 zenekar - 7 évtized - 4 nap: Tribute Maraton 2026-ban is!

2026. június 4.-5.-6.-7., Mátra, Sástó

A hatalmas sikerre való tekintettel – a 2025-ös debütáló fesztiválon ugyanis több ezren gyűltek össze Sástón világslágereket hallgatni - nem kérdés, hogy a jövő nyár is hasonlóan induljon: a Tribute Maraton második felvonása újra a legnagyobb rock kedvenceket hozza egy pörgős, hangos, nagyon hosszú hétvégére.

Ugyanúgy 54 buli, és ugyanúgy a varázslatos Észak-magyarországi Sástó, de három helyett már négy napon keresztül, vagyis csütörtöktől hétfő hajnalig düböröghet a rock. Jövő év június 4. és 7. között ugyanis jön a második Tribute Maraton, ahol most is közel 60 tiszteletzenekar gondoskodik majd a fergeteges zajongásról, fejet hajtva a nagy elődök örökzöld munkássága előtt. Nagyjából hét évtized rock- és poptörténelme elevenedik meg ezen a nagyon hosszú hétvégén, így nem kérdés, hogy megszólalnak majd olyan alapvetések, mint a Guns N’ Roses, a Red Hot Chili Peppers, a Rolling Stones, Bon Jovi, Billy Idol, illetve az Iron Maiden best of-jai, de a kevésbé mainstream bandák és műfajok kedvelői sem fognak csalódottan távozni, hiszen tele van a line up olyan csapatokkal is, mint a Bullet for My Valentine, a Slipknot, a Fintroll, vagy a Gojira „magyarhangjai”, és itt még messze nincs vége a sztorinak.



Hiszen ezúttal bővül a kínálat: 2026-ban a rockzene mellett olyan könnyedebb favoritok is felkerültek a listára, mint a világ kedvenc vöröse Ed Sheeran, akit ezúttal az Olaszországból érkező Edo Sparks kelt életre egy szál gitárral, vagy éppen a Policity zenekar, akik ki más, mint Sting felejthetetlen csapata, a The Police előtt tisztelegnek. Az pedig szinte egyértelmű, hogy olyan, már sajnos nem létező, de mindenképpen megkerülhetetlen legendákról is megemlékezzen a fesztivál, mint Jimi Hendrix, Elvis Presley, a Nirvana, vagy éppen a The Clash, akiket elismert zenészekből álló hazai tributezenekaraik varázsolnak vissza a színpadra: a Message to Hendrix, a The Graceband, a Pollyna, és a Clash City Rebels is valódi időutazásra készül.

Bár a nyár még kicsit távolinak tűnhet, a jegyértékesítés már megindult arra a bulira, ahol végre nem kell a DJ-nek könyörögnöd a kedvenc dalodért – a Tribute Maratonon, a Mátra lábánál, közel hetven év zenéjéből biztosan mindenki megtalálja a neki valót!

A 2025-ös fesztivál aftermovie-ja:

https://www.youtube.com/watch?v=K9UqR_tNCwY

Jegyek (2026. január 11-ig kedvezményes áron):

https://cooltix.hu/event/68e6ef41dfa5b32912127337

[2025.12.13.]