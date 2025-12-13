2025. december 13. | szombat | Luca, Otília nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 

54 zenekar - 7 évtized - 4 nap: Tribute Maraton 2026-ban is!

2026. június 4.-5.-6.-7., Mátra, Sástó

A hatalmas sikerre való tekintettel – a 2025-ös debütáló fesztiválon ugyanis több ezren gyűltek össze Sástón világslágereket hallgatni - nem kérdés, hogy a jövő nyár is hasonlóan induljon: a Tribute Maraton második felvonása újra a legnagyobb rock kedvenceket hozza egy pörgős, hangos, nagyon hosszú hétvégére.

Ugyanúgy 54 buli, és ugyanúgy a varázslatos Észak-magyarországi Sástó, de három helyett már négy napon keresztül, vagyis csütörtöktől hétfő hajnalig düböröghet a rock. Jövő év június 4. és 7. között ugyanis jön a második Tribute Maraton, ahol most is közel 60 tiszteletzenekar gondoskodik majd a fergeteges zajongásról, fejet hajtva a nagy elődök örökzöld munkássága előtt. Nagyjából hét évtized rock- és poptörténelme elevenedik meg ezen a nagyon hosszú hétvégén, így nem kérdés, hogy megszólalnak majd olyan alapvetések, mint a Guns N’ Roses, a Red Hot Chili Peppers, a Rolling Stones, Bon Jovi, Billy Idol, illetve az Iron Maiden best of-jai, de a kevésbé mainstream bandák és műfajok kedvelői sem fognak csalódottan távozni, hiszen tele van a line up olyan csapatokkal is, mint a Bullet for My Valentine, a Slipknot, a Fintroll, vagy a Gojira „magyarhangjai”, és itt még messze nincs vége a sztorinak.

Hiszen ezúttal bővül a kínálat: 2026-ban a rockzene mellett olyan könnyedebb favoritok is felkerültek a listára, mint a világ kedvenc vöröse Ed Sheeran, akit ezúttal az Olaszországból érkező Edo Sparks kelt életre egy szál gitárral, vagy éppen a Policity zenekar, akik ki más, mint Sting felejthetetlen csapata, a The Police előtt tisztelegnek. Az pedig szinte egyértelmű, hogy olyan, már sajnos nem létező, de mindenképpen megkerülhetetlen legendákról is megemlékezzen a fesztivál, mint Jimi Hendrix, Elvis Presley, a Nirvana, vagy éppen a The Clash, akiket elismert zenészekből álló hazai tributezenekaraik varázsolnak vissza a színpadra: a Message to Hendrix, a The Graceband, a Pollyna, és a Clash City Rebels is valódi időutazásra készül.

Bár a nyár még kicsit távolinak tűnhet, a jegyértékesítés már megindult arra a bulira, ahol végre nem kell a DJ-nek könyörögnöd a kedvenc dalodért – a Tribute Maratonon, a Mátra lábánál, közel hetven év zenéjéből biztosan mindenki megtalálja a neki valót!

A 2025-ös fesztivál aftermovie-ja:

https://www.youtube.com/watch?v=K9UqR_tNCwY

Jegyek (2026. január 11-ig kedvezményes áron):

https://cooltix.hu/event/68e6ef41dfa5b32912127337

[2025.12.13.]

Megosztom:

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
lap teteje
 
apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Megvan a Megasztár 2025 nyertese
Bravó! Magyar zenei sikerek Amerikában
"az egész testem teljesen libabőr végig." - tarol L. L. Junior újdonsága
A Battle Beast december elején érkezik a Barba Negrába
Újabb énekes esett ki az X-faktorból november 29-én
Remek lehetőség gyerekeknek
Bejelentette világkörüli turnéját a New York-i Postmodern Jukebox
Lelki élet a hajlakkok között - visszatér az Acélmagnóliák
Folytatták! A zene, ami hidakat épít
Lángolt az MVM Dome - Parkway Drive koncerten jártunk
A OneRepublic ismét meghódítja Budapestet
János vitéz 150 - jubileumot ünnepelt a Déryné Társulat
A családon belüli erőszak transzgenerációs traumáját dolgozza fel a Láthatáron Csoport a Szkénében
Cukik és hogy hörögnek - A Hanabie. zúzott ismét Budapesten

Családias este egy zseniális gitárossal - Kékkői Zalán koncertjén jártunk 
November 29-én...

Egy bizarr elme örök ragyogása
Mi az? Mindennel szembe megy, amit manapság bármennyire is...
Helloween koncert volt Budapesten - megnéztük!
Best of KERO 75 - Kerényi Miklós Gábort ünnepelték - képriport
Cowboyok, punkok, vámpírok, glam és goth and roll a Barba Negraban - 69 Eyes / D-A-D koncerten jártunk
A gótikus metal egyik alappillére a Barba Negraban - Lacuna Coil koncerten jártunk 
A MONO visszatért Budapestre - megnéztük
beszámolók még