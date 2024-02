A Dal 2024 - ezek a dalok jutottak az élő show-ba Kialakult a Duna dalversenyének 40-es mezőnye. A Dal 2024 előválogatójában 60 produkciót hallgatott meg a zsűri. Február 10-től a legújabb hazai dalok, pörgős, vidám produkciók várják a nézőket hét szombat este. Minden eddiginél több, 60 produkció megmérettetésével vette kezdetét a magyar dalok versenye. A Szandi, Németh Alajos Lojzi, Ferenczi György és Egri Péter alkotta zsűri kiválasztotta az élő show produkcióit. 40 előadó, illetve zenekar profi szakmai háttértámogatással mutatkozhat be A Dal 2024 színpadán.



Az ítészek a döntést a zene minősége, a szöveg minősége, valamint a zene-szöveg kapcsolata – ahogy Ferenczi György fogalmaz: a dal szentháromsága – alapján hozták meg, továbbá fontos szempont volt, hogy a versenyzők megállják a helyüket élő adásban. Szandi kiemelte, hogy nagyon tehetséges énekesek és zenészek jelentkeztek.



Egri Péter szerint fantasztikus stílusbeli rétegződés figyelhető meg a mezőnyben, minden könnyűzenei műfaj képviselteti magát: lírai, nagyívű dalok, rock, swing, jazz, pop nóták. Németh Alajos Lojzi a zsűri felelősségét hangsúlyozta, miszerint építő kritikákkal fejleszteni tudják a produkciókat és segíthetik az előadókat. A Dal 2024 élő showműsorába továbbjutó versenydalok: Andalgó – Vigyen a szél Arcidra – Egészben kell Bradics Jácint – Miért félnék álmodni Bterv – Menjek vagy maradjak Csintalan Márk – Számítottam Rád EVERFLASH – Nyisd ki a szemed! Fekete Mátyás – Látom már FLUIDIA – Miről szól ez a dal? Galambos Péter – Ott marad Györfi Anna & Kéméndi Tamás – Titkaim HellóPisti – Elbújnék HERE WE ARE – Együtt egyedül Jazztelen – Kezeket fel Jósa Tamás – Két szív Juhos Zsófi & Patocska Olivér – Ma szerettem beléd Junkies – Királyi többes Kocsis Tibor – Egy életen át Kollányi Zsuzsi – Új érzés Kökény Dániel – Ugyanaz a ház László Evelin – Legényes Liana – A háztetők felett LILy – Csalódás voltál Magidom – Esendő halandó MattSet – Veled álmodnék MYRA MONOKA – Így Alakult Name Project – Nekem Negál – Nem lehetek más OliverFromEarth – Annak idején Patai Anna – Gondold át Phoenix RT – Félszavak Pink Dragon – Kánaán PINKERS – A nap süssön ki Quack – Sosem elég Roy Galeri – Kiáltás Sugarloaf – Nászinduló Szabó Ádám és Szabó Jennifer – Kismadár Szalma Annamária és Telek Attila – Százszor is Szelina – Hazatért Szinnyai Dóri – Igennel felel Szirtes Dávid – Emelem poharam Szombat esténként a Duna showműsorainak házigazdái, Rókusfalvy Lili és Fodor Imre várják nézőket. A versenyzők már gőzerővel, a zsűritől kapott első visszajelzések tükrében készülnek a válogató adásokra. A továbbjutó dalok az elődöntőben crossover feldolgozásban, míg a döntőben szimfonikus verzióban hangoznak el a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara kíséretében. A dalválasztó tétje minden eddiginél nagyobb. A győztes dal előadója „Az Év Dala 2024" cím mellett egy teljes lemez elkészítésére nyer lehetőséget – beleértve a felvételi, keverési és masteringelési munkálatokat – a nemzetközi Hansa Studios-ban. Korábban olyan világsztárok rögzítették itt albumaikat, mint a U2, az R.E.M., a Depeche Mode vagy Iggy Pop. [2024.02.03.]