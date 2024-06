Hibátlan klubkoncertet adott Marco Mendoza Újra ellátogatott hozzánk Marco Mendoza és ismét egy remek klubkoncertet adott a BackStage Pub-ban. Utoljára 2022 szeptemberében láthattuk ugyanezen falak között, illetve korábban is többször megfordult hazánkban az Marco Mendoza. Nevét nem hiszem, hogy a stílus kedvelőinek be kellene mutatni, én a világ egyik legjobb basszusgitárosának tartom, aki mellette óriási egyéniség, elképesztő énekhanggal. Játszott millió zenekarban, dolgozott együtt rengeteg zenésszel (Black Sabbath, Thin Lizzy, Ted Nugent, David Lee Roth, The Dead Daisies, a teljesség igénye nélkül), de szólóban tud egyénisége kiteljesedni. Ugyanakkora lelkesedéssel játszott itt a Backstage Pubban vagy bármelyik ország bármelyik klubkoncertjén, mint zenekaraival a nagy stadionok közönsége előtt. Fél kilenc körül lépett színpadra zenésztársaival (Drew Lowe gitár, Chris Allan dob), azonnal belakva a színpadot és közvetlen beszélgetésbe kezdett velünk, a közönséggel. Jó látni minket, köszöni, hogy eljöttünk, mindig nagyon hálás a szeretetért, támogatásért a rajongóknak. A dalok gerincét a legutóbbi 2022-es New Direction lemez (második dalnak el is játszották a címadó tételt az albumról) és a korábbi 2018-as szóló lemeze jelentette, mint például a számomra giga kedvenc „Viva La Rock” (2018-as album címadó dala), amivel startolt a koncert. Ám nem maradhatott el a már szinte kötelező kedvenc John Lennon feldolgozás sem, a „Give Peace of Chances”, ahol előszeretettel jön le a közönség soraiba zenélni, ez most sem volt másképp. A koncert második felében volt még rengeteg jammelgetés, közönségénekeltetés és tapsoltatás, aminek örömmel tettünk eleget. Megvillantotta hangjának legmagasabb terjedelmeit is Marco. Minden dalt feldobott némi fűszerrel élő verzióban, szájával különböző hangutánzásokkal zenélve vagy épp sikoltva, gitár és basszus szólókkal tűzdelve. A hangzás hibátlan volt, aktuális zenészei is profik. A „Hey Baby” című dal alatt csettintgetésre kért minket, érdekes lenyűgöző élmény volt, hogy az össznépi csettintgetés, mennyire felpezsdíti a hangulatot. Koncert után Marco ismét szokás szerint azonnal kijött hozzánk, dedikálni, fotózkodni (ő készíti ám a szelfiket, rutinos ebben is). Hibátlan bulit csapott ismét Mendoza úr, bármikor fellép, biztosak lehetünk benne, hogy egy profi és egyben remek hangulatú koncert részesei lehetünk. Köszönet a szervezésért a Lots Music-nak! Balázs Adrienn



