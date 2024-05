Juhász Marci akusztik a RockHázban

Juhász Marci 14 éves kora óta gitározik és szájharmonikázik, gyerekkorában népdalversenyeken is indult. Aztán ahonnan már a nagyközönség is ismeri a sztorit...

2012-ben bejutott a Csillag Születikbe, ahol végül a negyedik helyig menetelt. Ezt követően 8 éven keresztül a Nomad zenekar frontembere volt, ebből a produkcióból 4 stúdió és egy koncert album született. Mégis, 2020 decemberében úgy érezte, vissza kell térnie ahhoz, amit mindig is a legjobban szeretett, így elbúcsúzva a zenekartól egyszálgitáros produkcióján, saját dalokon kezdett dolgozni. Első önálló albuma Sorsszimfóniák címmel egy év múlva jelent meg. A lemez 15 hétig a Mahasz Top40es listáján is szerepelt, Marci pedig 2 év alatt közel 100 koncerttel járta be az országot, ahol nem csak saját szerzeményeivel, de néhány Nomád dallal, és népzenei újragondolásokkal is készült. Majd egy évvel ezelőtt (H)Arccal a nap felé címmel megjelent a második szólólemeze is – az új albumon 10 track kapott helyet olyan zenész kiválóságok közreműködésével, mint Szász Feri, Probojszki Matyi, Fonay Tibor, Cséry Zoltán, Schneider Szilveszter, Tóth Tamás vagy szintén a Road-ból ismert Molnár Máté, akivel ezúttal egy közös duett született. Ráadásul pont a lemezmegjelenés előtti napon kerül fel a nagy videómegosztó oldalra a Háttal magamnak klipes változata is, ami Marci és Máté első közös szerzeménye.

Most pénteken, május 24-én Budakalászi RockHázban is felcsendülhet majd ez a nóta, több másik hangulatos slágerrel együtt Marci szólólemezeiről, és persze a zenekari múltból is.

[2024.05.23.]