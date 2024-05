Végre Budapesten a zseniális rockénekes új zenekara!

Először lép fel Magyarországon a kiváló rockénekes, Dino Jelusick csapata, a Jelusick, melynek bemutatkozó albuma tavaly szeptemberben jelent meg 'Follow The Blind Man' címmel. Dino (többek között) a Trans-Siberian Orchestra, a Whitesnake és a The Dead Daisies zenekarokban is szerepelt az utóbbi években, de többször hallhattuk már hazai színpadon is vendégénekesként, valamint a nemrég szintén kiváló albummal jelentkező Whom Gods Destroy zenekarban is ő énekel. Az egykori Animal Drive formáció egyetlen, 2018-as lemezét is gyakran emlegetik a műfaj kedvelői.

Ezúttal viszont minden saját zenekaráról szól majd! Meg is érdemlik, hiszen egy nagyon tehetséges, bivalyerős csapat a horvát Jelusick - a hard rock/heavy/progmetal közönség egyik nagy kedvence lehet a következő években. Ne hagyd ki első hazai fellépésüket! Erőteljes műsorukban természetesen főleg az aktuális album dalai szerepelnek, de hallhatunk majd az Animal Drive lemezről is egy-két szerzeményt, meglepetésként pedig néhány rock klasszikus feldolgozása is felbukkanhat a dallistán. A fellépésre május 24-én, péntek este, a budapesti Analog Music Hall koncerttermében kerül sor, az est vendége pedig a korábbi Fonogram díj-nyertes, hazai Asphalt Horsemen lesz.

A LOTS Music bemutatja: Jelusick – Follow The Blind Man Tour 2024

2024. május 24., péntek 19:30 - Budapest, Analog Music Hall

vendég: Asphalt Horsemen

Belépők: elővételben 8.900 Ft, a koncert napján 9.500 Ft. Jegyek kaphatók online a www.tixa.hu weboldalon, valamint a koncert napján 19 órától a helyszínen.

[2024.05.22.]