Rocktörténeti pillanat - Színpadon a Kör című musical Idén 50 éves a legendás EDDA Művek, amely folyamatosan, kifogyhatatlan energiával koncertezik országszerte. Dalaikat az egész Kárpát-medencében velük énekli a közönség. Az EDDA 50 turnéhoz kapcsolódva július 1-én lesz a premier előadása A Kör című musicalnek, a festői Szigligeti Várudvarban. A főbb szerepekben Nagy Szilárd, Réthy Zsazsa, Sári Évi, Singh Viki, Arany Timi, Ragány Misa, Kovács Áron, valamint Pataky Attila fia, a Pataky Művek frontembere, Pataky Gergő látható. A zenekar rajongói egy rocktörténeti pillanatnak lehetnek részesei, ha jegyet váltanak a július 1-én vagy az augusztus 5-én színpadra állított Kör című musicalre. Az ország legjobb rock hangjai, elképesztő látvány, óriás LED falak, lenyűgöző táncosok, pirotechnikai elemek és számos meglepetés, de elsősorban az EDDA sodró zenéje és szövegvilága várja a nézőket – ígéri a produkció. "Már nem vagy egyedül a kör közepén… Újra elindul A Kör című musical" – mondta Oravecz János szövegkönyvíró a bemutatóval kapcsolatban. "Ez tulajdonképpen A Kör 2.0, hiszen valamelyest átírtam, aktualizáltam a példányt és új a rendezés, újak a szereplők, de természetesen az örökérvényű EDDA slágerek a darabban maradtak. A végleges formáját pedig, a rendezővel együtt dolgozva, a próbák folyamán nyeri el" – tette hozzá. "Évek óta dolgozunk rajta, hogy idén, az 50 éves EDDA Művek tiszteletére bemutassuk musicalt! A történetnek és az EDDA daloknak olyan ereje van, amely óriási hitet ad nekünk abban, hogy sikeres és méltó lesz a bemutató az EDDA hihetetlen életművéhez" – mondta Ragány Misa társproducer, aki az egyik főszerepben is feltűnik majd a színpadon. "Pataky Attilával és Gömöry Zsolttal már készítettünk egy közös EDDA feldolgozást, az elmúlt évek során kölcsönös bizalom ésbarátság alakult ki köztünk. Megtiszteltetés számunkra, hogy "ötletgazdái" lehetünk ennek a rocktörténeti pillanatnak" – mondta Nagy Szilárd társproducer, aki a musicalben a hős szerelmes főszereplő, Elmó bőrébe bújik majd. A darabban a fiát a való életben saját gyermeke, Noá, a szerelmét pedig a felesége, Réthy Zsazsa alakítja. "Az elmúlt években számos alkalommal személyesen elmentem Misa és Szilárd előadásaira, koncertjeire. A látottak és hallottak abszolút meggyőztek arról, hogy jó kezekben van a musical, amely fantasztikus, és ezt nem azért mondom, mert van némi közöm hozzá…" –árulta el Pataky Attila. "Kértem, hogy a szereposztást, a hangokat egyeztessük, de amikor megláttam a tervezetet, egyből éreztem, hogy megvan az összhang közöttünk" – tette hozzá az EDDA Művek énekes frontembere, szerzője. "A Kör című musicalben minimum húsz EDDA sláger csendül fel. Olyan dalok, amelyeket mindig velünk együtt énekel a közönség. A finálé pedig igazi koncert hangulatot igéz, ami szintén nem megszokott a musicalek világában" – mondta Gömöry Zsolt zeneszerző, az EDDA billentyűse. Az előadás nyáron kizárólag Szigligeten lesz látható. "Ősszel elvisszük Kaposvárra is" – jelentette ki Fülöp Péter társproducer, a Csiky Gergely Színház ügyvezető igazgatója. Jegyek már kaphatóak a Jegyx1 felületén. [2024.05.23.]

