Kapcsolatok • Miller Zoltán Miller Zoltán ma este élőben válaszol A Fáklya Rádió Cool-Túra című adásának következő vendége Miller Zoltán lesz, akit bár nem kell bemutatni szinte senkinek, azért Biró Zsolt műsorvezető biztosan olyan beszélgetéssel vár mindenkit május 23-án este 8 órakor, amiből még rengeteg érdekesség kiderül a művészről. Ne hagyjátok ki most sem! A kis Zoli mondhatni zenei csillagzat alatt született, hiszen szülei ismert és elismert operaénekesek voltak: Édesanya Bodránszky Zsuzsanna, édesapja pedig Miller Lajos. A tehetséget tehát volt kitől örökölni a srácnak, akkor is, ha egy kicsit „vadócabb" felfogásban közelítette meg a muzsika világát: a gimnáziumi évei alatt ugyanis Ördögfiókák néven rockzenekart alapított. A 80-as évek nagy rockzenekarainak feldolgozásait nyomták, ám a műsorba már bekerült egy-egy Miller szerzemény is, amely megmutatta, hogy a srácnak van érzéke a zeneszerzéshez és a dalszöveg íráshoz is. Vonzotta a színpad másként is, így a Gór Nagy Mária Színitanoda növendéke lett. Első jelentősebb szerepét is itt kapta: az Arany János Színházban hatalmas sikerrel bemutatott Grease című musicalben Doddy szerepét formálta meg, pazarul. Leginkább a zenés műfajban érezte magát otthon, de prózai szerepeket is kapott. Az ismertséget a musicalek hozták el neki, számos társulatban mutatta meg magát, mint szabadúszó művész, sőt szerepelt Duisburgban is. Az éneklés szeretete mindig is egyértelmű volt nála, s ennek ékes bizonyítéka, hogy 1995-ben Berkes Gáborral közösen megalapították az Emberek nevű formációt, s számos nagy slágerrel ajándékozták meg a rajongókat. Miller Zoltán 1999-ben, mint az „év legjobb musical énekese" eMeRton-díjat kapott. 2004-ben az „év legnépszerűbb színésze" kategóriában vehette át a Súgó Csiga díjat. 2008-ban szólólemeze jelent meg. Egy évvel később változás köszöntött be az életében, ami azt jelentette, hogy szinte teljesen megszakította a kapcsolatot a zenével és a színházzal. Döntését azzal indokolta, hogy úgy érzi, a közönséget egyre kevésbé sikerül emberi történetekkel lekötni, elvarázsolni. Kipróbálta magát a „civil" életben, üzleti vállalkozásba fogott, sőt, még egy amerikai multinacionális vállalat középvezetője is lett. Foglalkozott üzleti pszichológiával, life coachinggal is. Persze teljesen nem tudott elszakadni a művészetektől is 2011-ben visszatért a színpadra, sőt egy évvel később már a Gór Nagy Mária Színitanodában tanított és Mahó Andreával közös esteket adott. Fia Dávid is továbbvitte a családi örökséget, remekül énekel és a színpad sem áll távol tőle, sőt műsorvezetőként is komoly sikereket ér el. Miller Zoltán a legszebb férfikorban is aktív a színpadon, 50 éves jubileumi élőzenés koncertje az „Ami én vagyok" nevet kapta, s hatalmas érdeklődés mellett zajlik. Természetesen erről és minden más érdekességről is szó esik majd május 23-án este 8 órától a Fáklya Rádió Cool-Túra című adásában, ahol Biró Zsolt faggatja majd Miller Zoltánt! Hallgassátok a Fáklya Rádió Cool-Túra című adását május 23-ám, este 8 órától www.faklyaradio.hu linkre kattintva, vagy akár nézzétek élőben a beszélgetést a twitch.tv/faklyaradio oldalon. Higgyétek el, most is hiba lenne kihagyni! [2024.05.23.]

