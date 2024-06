Először koncertezett Magyarországon a Jelusick Végre, a stílus kedvelőinek örömére ellátogatott hozzánk egy koncert erejéig Dino Jelusic a friss, ropogós ”Jelusick” zenekarával. A srác zseni. Nemcsak azért mert elképesztő hangja van, hanem mert gyerekkora óta tanul zenélni, énekelni, hét éves korában írta első dalát. Majd 2003-ban, tizenegy évesen megnyerte az Eurovizió junior versenyét kategóriájában. Jelusick nevű zenekarával tavaly 2023-ban adta ki első albumát. Ezt megelőzően többek között a Trans Siberian Orchestrával turnézott 2016 óta (innen ismerem, kedvelem), számomra ezen az estén végképp bebizonyította, hogy méltó utódja Zak Stevens-nek az említett formációban. No de visszatérve az estére, előzenekarként az Asphalt Horsemen csapatát tekinthettük meg. Durván negyven percet játszottak, hibátlan hangzással. Először láttam őket élőben, hallottam már róluk persze korábban, csak így alakult, hogy most nézzem meg őket. A hangzás hibátlan volt, énekesük közvetlen, humoros beszédekkel szórakoztatott minket a dalok között. A 2023 nyarán elhunyt Matyasovszki Géza gitáros helyére új tagként tavaly évvége óta Paseczki Roland lépett. Nekem nagyon tetszett a játéka, nyíltan Slash fan, Slash pólóban, „Slash gitárral”, minimum annyira profin nyúzta a húrokat, mint amcsi zenésztársa. Kis szünetet követően berobbant Dino és legénysége. Dino-ról szinte süt, hogy erre született, karizmája (csajmágnes megjelenése, hogy kicsit női szemszögből is megközelítsem), zenész képzettsége és elképesztő hangterjedelme, minden adott a világsztársághoz. A műsor gerince az első és egyetlen albumuk volt, ám hoztak feldolgozásokat is, például a Roxette klasszikusa, a „The Look” volt az egyik, illetve Pantera feldolgozások is helyet kaptak a műsorban. Ami még különleges a srácban, hogy elképesztő lazán énekeli a legmélyebb és legmagasabb hangokat is, ugrásból váltva. Ezt még fokozza sikolyokkal és hörgéssel is néhol, és közben szaladgál felszántva a színpadot. Egy kis funfact: a zenekar gitárosa - Ivan Keller, illetve dobosa - Mario Lepoglavec voltak 2022 szeptemberében Marco Mendoza kísérőzenészei a Backstage Pub – os hazai koncerten és abban az évben a turnéján. Az utolsó kettő dal lett a Pantera feldolgozás, amit várva várt Vörös Attila vendégfellépésével adtak elő a srácok, Attila most is hozta a tőle megszokott maximalizmusát és hibátlanul szaggatta zúzva a csapattal a húrokat. Klub buli ellenére elképesztő örömünneplésben és többszörös vastapsban telt az este, azóta voltam már két másik koncerten, de még mindig a Jelusick albumot pattintom be hallgatni jártamban keltemben. A koncert után rendkívül közvetlen volt a zenekar, kijöttek hozzánk szinte azonnal dedikálni, beszélgetni, fotóra, és még pengetőt is osztogattak igény esetén. Remélem, hamarosan újra látjuk Dino Jelusicot és bandáját, elképesztő tehetség a srác, stadionokat kell megtöltenie tíz éven belül. Köszönet a szervezésért a Lots Music -nak! Balázs Adrienn Videók [2024.06.02.] Megosztom: