Mert a mese örök - Háromszázadszorra is a Madáchba fújta Mary Poppinst a szél Úgy igazából felnőni tulajdonképpen nem szabad, és persze nem is lehet. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a sok-sok felnőttként is velünk élő, klasszikus mese.. Így kelt új életre néhány évvel ezelőtt Mary Poppins története is a Madáchban, és érte meg idén decemberben a 300. előadását is, ahol a teltház nagyon nem csak gyerekekből állt: a legendás dalokat tulajdonképpen korhatár nélkül mindenki együtt énekelte, persze körbe-körbe pillantva maga körül – megbizonyosodva róla, hogy nem csak ő énekel. Hiszen felnőttek vagyunk.. vagy mégsem? Mary Poppins meséje úgy gondolom nem korosztályos sztori, hogy is lehetne az, hiszen mindannyin voltunk egyszer gyerekek és talán lelkünk mélyén maradunk is örökre azok - még ha nem is szívesen vallja be ezt egy-egy zordabb természetű, szigorú nézésű illető. A gyerekek fantáziája pedig varázslatos. Ezt, és a világ szépségére, a bonyolultság és a problémák mögött megbújó és sokszor ki-kikandikáló, mindent megoldó varázslatra való (újra)rácsodálkozást örökíti meg Mary Poppins generációkat végigkísérő „legendája" – csupa-csupa ismerős és örökzöld tudással, amire a mindennapokban sokszor csak legyintünk, elfeledvén, hogy ezekre a tündérporokra még szükségünk lehet. A Madách előadása pedig – alapul véve az 1964-ben bemutatott ikonikus Disney-féle filmet, amelyben Julie Andrews bújt a csodálatos nevelőnő bőrébe – kibővítette az egykori mesét, leporolta, modernizálta – persze csak amennyire kellett – és olyan látvány- és hangzásvilággal állította színpadra, hogy abba a lelke belefájdul az embernek – persze jó értelemben. Mert ez a magyar Mary Poppins – csakúgy, mint a már említett film, beleránt a varázsdada ismeretlenül-ismerős világába. De akár fogalmazhatunk úgyis, hogy egy időgépbe dob, és engedi, hogy bedaráljon a saját fantáziánk – ezt a fantáziát pedig a gyerekkori emlékek irányítják, vagy éppen maga Mary Poppins, aki akármilyen furán is hangzik – minden valószínűséggel mindegyikünk gyerekkorában benne volt, vagy van máig is – akár így, akár úgy. A Madách előadás magyarra fordított dalai és poénjai egész egyszerűen elvarázsolnak. A 300. előadás pedig méltó volt a saját híréhez: nagyszerű megoldással mind a három szereposztás jelen lehetett a történetben – Mary Poppinsként Auksz Éva, Mahó Andrea és Polyák Lilla, Berti szerepében pedig Csonka András, Sándor Dávid és Szente Vajk állt színpadra - a szokatlan, de annál látványosabb színészcserélő megoldás persze nem kevés színészi és rendezői zsenialitást kívánhatott.



Úgy értem, hogy már belegondolni is kész káosz, és egyáltalán nem lehet könnyű az éppen javában zajló darab kellős közepén beugrani és ráhangolódni a már száguldó történetre, átvéve a stafétát az előző szereposztástól. A szerepváltások ennek ellenére talán fel sem tűntek volna, ha nem ennyire ötletes megoldásokkal csusszannak be az újabb Mary-k és Bertik, s távoznak a már erre az estére „kiszuperáltak”. Így suhant háromszázadszorra is Mary a széllel, a megelevenedett képzelet pedig napfényben csillogó körhintalovakon teljesen zökkenőmentesen, hiába volt három is belőle egyetlen este alatt. (És ez mind nem giccs, még ha esetleg leírva annak is hangozhat.) De hát nyilván mindenki fülébe belemászott a Mary-mantra: Megtörténhet bármi, hogyha hagyod! -rq- Képekért klikk a következő oldalra.

