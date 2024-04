Újabb single a Without Frames zenekartól. Megjelent a nagykanizsai Without Frames zenekar harmadik single-je, Trauma címmel. Az eddigi két dalt, név szerint a Revange-t és a Bloodbath-t ismét egy húzós, riff központú, melankolikusabb témájú tétel követi a sorban, mely az érkező első nagylemez előtt az utolsó különálló tétel. A számot a vad éneken kívül viszonylag technikás, zúzós riffek és dallamok jellemzik, de a sebesség se került háttérbe. A szöveg hozza a szokásos borongós hangulatot és az elszigeteltség érzetét. A várható lemezmegjelenés után pedig hazai pályán, Nagykanizsán ad majd lemezbemutató koncertet a zenekar, mely buli előkészületei már nagyban zajlanak. A dal mixelése, masterelése, utómunkája és a videó is ismét Bognár Máténál készült az Atlas Audioban. Without Frames:

Grabant Máté - ének

Harmat Domonkos - dob

Béda Viktória - gitár

Harmat Bertold - basszusgitár