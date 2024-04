Ajánljuk! Lágy dallamok brutalista környezetben Gyere velem - kéri új számában a ThisMustBeLove Együttes Az zenei világban mindig izgalmas pillanat, amikor egy kevésbé ismert, de mégis tehetséges zenekar rukkol elő valami frissel. Ez igaz a ThisMustBeLove együttes Gyere velem című új számára is. A készülő második nagylemezük beharangozó dalához videoklip is készült, melyben Budapest brutalista épületeit díszletként használó képi világ éles kontrasztot teremt a lágy dallammal, ugyanakkor remekül aláfesti a szöveg borongós hangulatát.



A klip egyedi és jelentőségteljes módon teszi vizuálisan is érzékelhetővé a dal üzenetét és hangulatát. Budapest legjellegzetesebb, ám lassan pusztuló modernista épületei körül kialakított környezet érzékletesen tükrözi azt a magányos hangulatot és elidegenedést, amiről a dal szól.



- „Ezek az épületek, melyeket naponta tízezrek látnak, de gyakran elhanyagolnak vagy észre sem vesznek, éppúgy részei a városi életnek, és szerintünk szépek az egyszerű letisztult formájukkal. Lepusztult, elhagyatott állapotuk tökéletesen visszaadja a nagyvárosi magány hangulatát, amiről dalunk szól.” - meséli Mogyorósi Timea, az együttes énekese.



A dal arra bátorít, hogy az emberi kapcsolatokon keresztül küzdjük le a magányt. A "Gyere velem" ismétlődő refrénje és a "Leszel-e társam hosszú utamon?" azt a vágyunkat fejezi ki, hogy megtaláljuk igazi társunkat, aki mellett és segítségével le tudjuk győzni az élet kihívásait és megtapasztalni az igazi boldogságot. A "Hagyd, hogy egy kis szeretet legyen" sor azt sugallja, hogy még a legnehezebb időkben is megtalálhatjuk a melegséget és a támogatást, ha hajlandóak vagyunk elfogadni.



Két éve jelent meg az együttes bemutatkozó lemeze Engedj el címmel. Megalakulásuk óta kisebb változásokon mentek keresztül, - „Máté elment külföldre zenélni Szabó „Harkály” Kristóf lett az új basszusgitárosunk. Változtattunk a hangzáson, nekem jobban áll a lágyabb, poposabb stílus, a kevesebb torzított gitár és a több szinti” - mondja Timi, aki azt is elárulta, hogy a dalokat közösen írják, készítik a második nagylemezüket, tíz számból már nyolcat felvettek. Az indi pop stílus mellett tették le a voksot a mainstream-mel szemben, és ezzel a zenével szeretnének sikeresek lenni. A második lemezük megjelenéséig élőben is meghallgathatjuk őket április 10-én a Gödörben.

