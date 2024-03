A Quimby 33 év után sem hagyott fel a kísérletezéssel Ha három-négy éve valaki azt mondja nekem, hogy hidegrázós Quimby-koncerten fogok ülni az MVM Dome-ban, biztos, hogy az lett volna a reakcióm, hogy „Óóó, bárcsak így lenne!”. Sok esélyt nem adtam volna a dolognak, ismerve az akkori Quimby állapotokat. Ám eljött a 2024. március 9-e és az ország egyik első számú koncertzenekara megtöltötte Budapest multifunkcionális sportcsarnokát, mi pedig egyszerre sírtunk és nevettünk az élménytől. Hol van már az a zenekar, ami 1991-ben a dunaújvárosi gimnáziumból elindult, hogy meghódítsa a világot? Ha azt nem is, de Magyarországot sikerült. Rövid időn belül hatalmas népszerűségre tettek szert és a Quimby név fogalom lett. Egy bostoni szubkulturális újságnak a főszerkesztője volt Birth Quimby, akitől elirigyelték ezt a nevet, mondván úgysem jelent semmit. Aztán nagyon is sokat kezdett jelenteni, nekünk magyaroknak. Majom-tangó, Kilégézés, Family tugedör, Kicsi ország, Kaktuszliget, csak néhány a megjelent albumjaik közül, melyek olyan kedvenceket tartogatnak, amiből nem egy-két, hanem több órás koncertet, de akár egy egész naposat is össze lehetne állítani. A Class & Roll persze erre nem vállalkozott, de arra igen, hogy bebizonyítsa: a klasszikus zene és a rock and roll nem is áll olyan távol egymástól. A Danubia Zenekarral és Balassa Krisztián karmesterrel kiegészülve egy szimfonikus hangszerelést és a rock and roll attitűdöt álmodták a színpadra Kiss Tiborék. Quimby - Class & Roll koncert képekben - klikk a fotóra

A csapat közel egy éve erre a koncertre készült. A zenei átiratokat Ott Rezső zeneszerző komponálta, a sosem hallott hangszerelésben megszólaló Quimby-slágereket pedig olyan grafikai elemek kísérték, amitől ez az este nem csak egy koncert lett, hanem egy művészeti élmény is. Nem is hiányozhatott semmi: Forradalomtól a Hallelujaig, Libidótól a Káosz amigosig, valamint a dzsesszes Johnny Cash-átirattól a Quimby-klasszikusokig, mint Autó egy szerpentinen vagy a Most múlik pontosanig. Nem beszélve a Magam adom és a Sehol se talállak című dalokig. A Quimby - Class & Roll 2018-ban már bizonyította egyszer, hogy működő és szerethető formátum. Most sem kellett teljesen újhoz nyúlniuk, csak megmutatni, hogy mindent lehet magasabb szintre emelni. Az élmény pedig… Ott voltam a 20 éves jubileumi koncerten a Papp László Budapest Sportarénában, évekig azt emlegettem, hogy milyen felemelő élmény volt. Most egy ideig biztosan az lesz, hogy „Hú, amikor a Quimby az MVM Dome-ban lépett fel…” Szerencsére van mit várni: szeptember 27-én a Budapest Parkban koncerteznek. M. Adri

Fotó: Petró Adri [2024.03.26.]