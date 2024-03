Lángba borult a Barba Negra a Hooligans koncertjén - fotókkal

A Hooligans zenekar legújabb lemezének, a Fekete Szivárvány album megjelenésének alkalmából tartott lemezbemutató koncertet a Barba Negra Red színpadán.

Ismét zseniális bulit láthattunk.

A koncertet dedikálással is egybe kötötték. 17:30 – kor volt kapunyitás, majd 17:45-től 19:45-ig dedika. Két órán keresztül dedikáltak a srácok türelmesen (akadt, aki lemezt, akadt, aki valamely testrészét – fantáziátokra bízom ki melyiket. Mindemellett természetesen közös fotót is akart „mindenki is”, ezt is frappánsan megoldották, a zenekar egy hosszú asztalnál ült, mindenki besorjázott a zenekar mögé, és a fotósuk már előre beállított állványon készítette is a képeket (természetesen mindenki akart még sajátot, saját telefonnal, szelfit, fekvő képet, álló képet, közelit, távolit, stb. Jól bírják a fiúk, az egyik legtürelmesebb csapat. Bytheway én is beálltam a sor végére, utolsó tíz emberbe még éppen belefértem, mert rájöttem, hogy 27 éve hallgatom én is a fiúkat, de velük valahogy még nem volt eddig képem, itt volt az ideje. Az új lemezt is megvettem, dedikáltattam, ahogy azt illik, és persze az elmaradhatatlan passtartó (kulcstartó) és bögre fétisem is kiéltem a merch shopban vásárolva.

Az előzenekar a Z.enemi csapata volt, nekik is van egy külön rajongó táboruk.

A koncert frappánsan a „Nagy Pénzrablás” sorozat professzorának monológjával kezdődött a kivetítőn, kicsit átírták a szövegét a srácok, amivel hozzánk, a közönséghez szólt a professzor. A zenekar ezek után nem volt meglepő, hogy a sorozat karaktereinek egyenruháiban és álarcaiban jelent meg a színpadon és csapott a húrok közé. Jó kis zúzós koncertet adtak, a hangzás is pöpec volt – igen Barba Negra. Nagyjából fél órát játszottak, rendesen odadörrentettek a színpadon nekünk, a közönség kitörő lelkesedéssel ünnepelte őket. A koncert vége természetesen a jól ismert zene „bella ciao” zúzós átdolgozott változatával, örömtáncban zárult.

Hooligans és Z.enemi koncert képekben - klikk a fotóra



Fél óra szünet következett, és fél tízre, amikor is a Hooligans zenekar színpadra lépett, szépen megtelt a Barba Negra Red.

Mivel az új lemez a műsor gerince, ezért természetesen nagyjából a koncert fele az új lemez dalaiból állt, amit egyszerűen én is imádok (az előző „Zártosztály” lemezükkel felváltva hallgatom mostanában faltól falig Spotify-on is, útközben, jártamban keltemben). Megunhatatlan, minden dal hibátlan a lemezen, imádom, ahogy Csipa hörög (nyugi énekel is). Évente két Hooligans koncerten mindig igyekszem ott lenni- a nagy koncert dömpingben is, ez fél éven belül a második. Az Arénás bulin is ott voltam, azt is imádtam. A setlist hasonlóan huszonhét dalból állt, az új lemez dalaiból természetesen több volt a repertoárban, persze a közönség kedvenc régi slágerek sem maradtak el.

Én akkorát buliztam, ugráltam, énekeltem, hogy két napig izomlázam volt és nem volt hangom. Az koncert az intro után a kedvenc dalommal indult „Kendőzetlen Igazság” (#dalom), ez még a 2021-es album dala, de azon a lemezen is minden dal hibátlan. Minden második dalnál tüzes lángcsóvák melege mardosta arcunkat (harmadik sorban állva is melegített) Imádom a tüzet, a lángokkal én megvehető vagyok bármikor, de itt annyira patentül ki van számolva a dalok ütemére még a szöveghez is igazodva, hogy még hatásosabb a látvány. A Fekete Szivárvány – címadó tétel dala fekete konfetti esővel indít. A kivetítőn vagy a dalszövegek mentek, vagy az adott dal témájához illő animációk („Vadak után” dalnál oroszlán, és így tovább).

Tibi gitárszólóitól leszakadt a fejem, nem bírtam ki headbangelés nélkül, megint megtanultam ugrálva videózni, Istennek hála az optikai képstabilizátorért.

Az utolsó öt tételnél már nem kaptam levegőt, néha meg kellett pihennem az ordibálva énekelve ugrálás közben, olyan energiával játszottak a fiúk, az egész Barba tombolt. A zenekarhoz kettő éve csatlakozott Romanek Gergely is hibátlan basszus témákat játszott, olyan mintha ezer éve a zenekar tagja lenne. Mellettem fülsüketítő sikítozásokba torkollott az éneklés (én élem ezt is), előttem körülöttem mindenki táncolt, ugrált, énekelt velem együtt. Endi dob csépelése ismét egészen elképesztő energiával bírt, nálam ő sokkal jobb, mint Tommy Lee. Nálam ő az egyik legjobb dobos az országban.

Jó kicsit elfogult vagyok a zenekarral, mert imádom őket a kezdetek óta, még ha nem is jut időm rá, hogy mindenhova kövessem őket, de higgyetek nekem, jobbak, mint valaha, az utolsó két lemez kőkemény rock/metal.

Én a rádiós sláger dalaikat is szeretem, abból sem volt hiány, Csipa hangja megint hibátlan volt, a hangzás is tökéletes volt (igen, a Barbaban, az örök vitatéma ugye). Nekem ez a buli most még ütősebb volt, mint a tavalyi Aréna, nem mintha azt ne imádtam volna, csak itt valahogy családiasabb volt a hangulat.

A zenekart legközelebb április 27-én, Nagykanizsán, május 01-én pedig Alsónémediben lehet elcsípni.

Köszönjük az újabb felejthetetlen bulit a zenekarnak és a stábnak.

Balázs Adrienn

Fotó: Petró Adri

Videók

Setlist:

1. INTRO

2. KENDŐZETLEN IGAZSÁG

3. JÖN A POFON

4. KÁOSZ

5. IDEGEN

6. FÉLEMBER

7. KÖRFORGÁS

8. VÉKONY JÉG

9. JÁTSZOM

10. EVOLÚCIÓ

11. FEKETE SZIVÁRVÁNY

12. LEPEREG EGYSZER

13. EGYFORMÁN

14. EGY ÁLOM KÖZEPÉN

15. VADAK UTÁN

16. SZABADON

17. SZÁJKOSÁR

18. VÁROK RÁD

19. SZÉLBE MONDOTT SZÓ

20. ROBOT

21. KIRÁLYLÁNY

22. LÁNGBA BORÍTOM A VÁROST

23. KÜZDJ AZ ÁLMODÉRT

24. ELINDUL A LEJTŐ

25. LEGYEN VALAMI

26. TÚLÉLŐ

27. HOTEL MAMOR

[2024.03.24.]