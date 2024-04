Nem jó érzés rádöbbenni, hogy minden hiábavaló - Az ügynök halála a Centrál Színházban Arthur Miller egyik legismertebb drámáját mutatta be február végén a Centrál Színház. Az ügynök halálát először 1949-ben láthatta a közönség, amiért az író Pulitzer-díjat is nyert. A darab azóta számos feldolgozást megélt. A Centrál Színház előadását Alföldi Róbert rendezte, a főbb szerepekben Stohl András, Balsai Móni, Fehér Tibor és Szécsi Bence látható. Arthur Miller egyik legismertebb drámáját először a Broadwayn mutatták be Lee J. Cobb, Mildred Dunnock, Arthur Kennedy, Cameron Mitchell, Albert Dekker és Gene Lockhart szereplésével, Elia Kazan rendezésében. A műben Miller egy lecsúszott ember hiábavaló erőfeszítéseit mutatja be az általa elképzelt ideális, sikeres munkához és családi élethez. Az ügynök halála képekben - klikk a fotóra

Az ügynök halálát több film és televíziós produkció is feldolgozta. Az első filmes adaptáció 1951-ben készült, ami elnyerte a legjobb rendezésért járó Golden Globe-díjat. Híres az 1985-ös, Volker Schlöndorff rendezésében készült film is, ebben Dustin Hoffman, Kate Reid és John Malkovich alakították a főbb szerepeket. Willy Loman személyével és a történetével évtizedek óta tudnak azonosulni a nézők, hogy miért? Willy egy jobb, sikeresebb jövő reményében végig dolgozza az egész életét, és idősebb korára sem képes leállni. Küzd az elismerésért, egy jobb életért és nem hajlandó beletörődni a kudarcba. De végülis ki szeretné ezt elfogadni? Egy nap rádöbbenni, hogy minden hiábavaló, kilátástalan és az egész harc semmit nem ért. Mi magunk is hányszor tesszük fel azt a kérdést, hogy: „Hát ezért csináltam?” Itthon a darabot először a Nemzeti Színházban mutatták be, 1959-ben, sőt ez volt az első magyar színházi közvetítés. Hiába telt el azóta 65 év a darab ma is aktuális, ahogy Alföldi Róbert új rendezése is érvényes, pedig a rendező most sem félt változtatni. A kiégett apa figurája, Stohl András személyében jóval fiatalabb, mint, Arthur Miller eredeti művében. „Willy Loman egy rettenetes apa, egy lelkileg abuzáló ember. Olyan ember, aki végighazudja az életét. Önmagának is, a feleségének is és a gyerekeinek is. Ezáltal őket is belekényszeríti egy hazugságspirálba. Ez a szerep kicsit olyan nekem, mint egy terápia, ahol a rendező, Alföldi Róbert a pszichológus” – idézi a színház honlapja Stohl Andrást. Alföldi Róbert pedig több szálon is kötődik a darabhoz. 2000 októberében szerepelt a Tivoli Színház bemutatójában, 2004-ben pedig már rendezte. Azt a bemutatót a Thália Színházban tartották, Bodrogi Gyula játszotta Willy Loman-t, a feleségét Vári Éva, de László Zsolt, Jordán Tamás és Hevér Gábor is szerepet kapott a 2004-es előadásban. Na, de vissza a jelenhez. A Centrál Színház előadásában Stohl András, Balsai Móni, Fehér Tibor és Szécsi Bence mellett olyan kiváló színészeket láthatunk még az előadásban, mint Földes Eszter, Kocsis Pál, Puskás Dávid és László Zsolt (bár csak videón). Az előadás erőssége, hogy a mellékszereplők jelentősége sem elhanyagolható. Mindenki úgy tesz hozzá és világít rá a családtagok hibáira, hogy attól lesz kerek az egész színdarab. Ami végig jellemzi, az egyébként egy felvonásos előadást, az a feszesség, a hitelesség és az őszinteség. Átérezzük a feleség, Linda (Balsai Móni) fájdalmát, a fiaik (Fehér Tibor és Szécsi Bence) tehetetlenségét és főleg Willy (Stohl András) elveszettségét. Segíteni szeretnénk, de nem tudjuk hogyan. Talán a színházat elhagyva a villamoson/autóban ülve rájövünk… vagy még akkor sem… Jegyvásárlás



M. Adri

Fotó: Petró Adri [2024.04.15.] Megosztom: