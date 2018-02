A Dal 2018 első elődöntő - ez lesz az extra produkció Különleges egyéniségek A Dal 2018 színpadán. Kimnowak és Kardos-Horváth János közös produkciója A Dal elődöntőjében Szombaton egy újabb remek zenész párost láthatnak A Dal nézői a 20.30-kor kezdődő show-műsor vendégfellépőjeként. A dalválasztó elődöntőjében Kimnowak és Kardos-Horváth János lép színpadra. „Különleges felkérésnek teszünk eleget egy másik generációhoz tartozó fiatalemberrel közösen, akinek a szuverenitása, alkotói egyénisége és személyisége mindig közel állt hozzám. Jó viszonyban voltunk eddig is, de nem dolgoztunk együtt. Magam is meglepődtem, hogy milyen harmonikusan működtünk együtt” – mondta Novák Péter a közös munkáról. „Természetesen hetedik-nyolcadikos koromban sokat hallgattam a Kimnowak-ot, emblematikus zenekar volt. Sőt, korábban már játszottam is a dalaikat, de a most szombati egészen különleges produkció lesz” – ígéri Kardos-Horváth János. A különleges produkció mellett színpadra lép kilenc előadó A Dal 2018 elődöntőjének mezőnyéből, akik közül négyen jutnak majd a február 24-i döntőbe. [2018.02.09.] Megosztom: