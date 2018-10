Koncz Zsuzsa a 12.-re készül Koncz Zsuzsát 2019. március 9-én újra az Aréna színpadán láthatjuk, hallhatjuk, és meglepetésekben sem lesz hiány. Koncz Zsuzsa a magyar pop-rock egyik legnagyobb, a mai napig folyamatosan koncertező legendája. Szuggesztív előadó, aki személyiségével hitelesíti páratlan életművét. Olyan művész, aki dalain keresztül nemzedékekre gyakorol hatást, szövegeinek mondanivalója érvényes, aktuális napjainkban is.



2019. március 9-én a tizenkettedik nagy koncertjére készül a Papp László Budapest Sportarénában. „Ezúttal mottója is van ennek a 12. találkozónak, mert az egy tucatról azt gondolom: ez már valami... Hozzáteszem, büszke vagyok, hogy idáig elértünk" – mondja a művésznő. „A koncert jelmondata pedig: „Így volt szép...", ami egy Bródy dal címe is legutóbbi lemezemről, és nincs mögöttes tartalma. A múlt idő ezúttal nem lezárása vagy befejezése valaminek, inkább kifejezése annak, hogy a közönségemmel és a munkatársaimmal megtett eddigi közös utunkért hálás vagyok. Köszönöm mindenkinek, akit illet, és boldogsággal tölt el, hogy ezt személyesen – szokásomhoz híven – egy koncerttel tehetem meg. Azt remélem, hogy a régebbi és az újabb dalaim – ugyanúgy, mint eddig – összekovácsolnak bennünket, és erőt adnak a továbbiakhoz. Hiszen a dalok erejére szükségünk van, akár jó, akár rossz idők jönnek. Bízom benne, hogy sokan vannak, akik ugyanezt érzik, és Ők mind ott lesznek velem!" Koncz Zsuzsa koncertjeit mindig nagy érdeklődés övezi. Generációkon átívelő, páratlan életműve, eddigi dalai, egy gondolkodó, szerethető, közvetlen művészt mutatnak. A jövő tavaszi koncerten – újabb dalai mellett – természetesen felcsendül majd a már legendássá vált Ha én rózsa volnék, az Ég és föld között, a Jöjj, kedvesem és sorolhatnánk tovább a dalokat, amelyeket közönsége szeret és vár tőle. Koncz Zsuzsát 2019. március 9-én újra az Aréna színpadán láthatjuk, hallhatjuk, és meglepetésekben sem lesz hiány.