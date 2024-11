Tripla melodic death metal orgia a Barba Negraban

Tripla melodic death metal est a Barba Negraban. In Flames / Arch Enemy / Soilwork koncerten jártunk.

A Soilwork legutóbbi albuma 2022-es, új daluk egy jelent meg idén.

Az Arch Enemy új albuma 2025-ben jelenik meg, erről eddig kettő dalt ismerhettünk meg. Az In Flames 2023-ban adta ki legutóbbi albumát, ezt idén februárban felturbózva bonus dalokkal újra kiadták – legalább is a stream felületeken. Mindegyik zenekar esetében ideje volt már újra egy giga turnéra indulni, a közönség nagy örömére.

Az estét az 1995-ben alakult Soilwork csapata kezdte Björn Strid vezényletével, aki ezen „anyazenekarában” nem a nyolcvanas évek dallamos nosztalgiavasútjára ültet fel minket, mint másik zenekarával (The Night Flight Orchestra), itt karcos, metsző üvöltésekkel teli estének néztünk elébe. Elképesztő ahogy Björn váltogatja a dallamos éneket a hörgéssel és üvöltéssel. Izmos bő fél órás karcos műsorral izzasztották meg a nagyérdeműt. Pogóból, headbangből és lendülő ökölből illetve metal villákból nem volt hiány.

Következő már headliner fellépője az estének az Arch Enemy zenekara.

Személy szerint őket vártam a legjobban az este folyamán, utoljára még Angela Gossow-val láttam koncerten, akit 2014-ben váltott Alissa White-Gluz. A halálhörgés általában pasiknak megy a metal világban, az Arch Enemy attól lett különleges, hogy a melodic death trash metalt játszó csapat halálsikolyait és hörgéseit hölgyek űzik nem is akárhogy. Alissa kígyóbőr testhez simuló szettben kék hajával berobbant a színpadra, kígyózó táncmozdulatokkal vagy épp headbangeléssel lakta be a színpadot. A halálsikolyok és gyönyörű ének között elképesztő könnyedséggel vált. Aprítottak a színpadon rendesen a zenekarral. Alissa kemény metal mivolta és üvöltve hörgései ellenére kecses és nőies marad. Iszonyatosan szuggesztív a hölgy, bármikor felszólította a közönséget a tapsra, csápolásra vagy tombolásra, zokszó nélkül teljesítette a nagyérdemű a kívánságát.

Az utolsó dalnál az egész Barba Negra ugrált Alissa vezényletére, végül óriás lufikat is behajigáltak a közönségbe, hogy miután körbe repkedtek a sátorban kidurranthassuk őket.

Következett az In Flames. A koncert teltházas volt, és a közönség sava-borsa miattuk, a melodikus death metal alapítói miatt érkezett az eseményre.

Anno húsz évvel ezelőtt valamikor régen „egy messzi galaxisban” a Szigeten láttam őket utoljára, első sor közepén beleépülve szó szerint a kordonba. (Ebből tanulva, most megelégedtem a tizedik sorral).

A munkásságukat ugyan ismerem, de az arcoknak nem néztem utána kivételesen, mennyit változtak az évek alatt, így vártam nagy erőkkel a Szigetes emlékeimbe belevésődött raszta fejeket. Ehelyett kopasz(odó), ősz, szakállas zenészek jelentek meg a színpadon, de ez csak nekem volt valószínűleg meglepi, a hardcore fanoknak nem.

Zeneileg azonban egy percet sem öregedtek, sőt, a fiatal generációt meghazudtoló energiával csaptak a húrok közé. A színpadon led fények szaladgáltak a lépcsőzetes színpadon. Minden dalhoz megfelelő hol szinte totál sötét sejtelmes, hol piros fényekbe gyulladt a színpad. Anders karakteres, öblös üvöltései, halálhörgése még jobban felkorbácsolta a közönséget. A koncert közepe táján „stage diving” versenyt hirdetett meg Anders, azaz felszólította a közönség erre vevő tagjait, hogy minél többen evezzenek végig a tömeg tetején. Ennek örömére két percenkét emeltek valakit magasba, és adtak végig a kezek a színpadig, ezt körbe-körbe végig a dal teljes hossza alatt. A koncertet a legnagyobb „My sweet shadow” slágerükkel zárták, amit teli torokból üvöltött végig kívülről a közönség is.

Felejthetetlen melodic death metal este részesei lehettünk, a stílus három alappillérét nézhettük meg egy csapásra.

A szervezésért köszönet a H-Music csapatának!

Balázs Adrienn

Setlist:

Soilwork:

1. Stabbing the Drama

2. Arrival

3. Exile

4. A Distortion Sleep

5. Spirit of No Return

6. Övergivenheten

7. Death Diviner

8. The Ride Majestic

9. Stålfagel

Arch Enemy:

1. Deceiver,

2. The World Is Yours

3. War Eternal

4. My Apocalypse

5. Dream Stealer

6. House of Mirrors

7. Liars & Thieves

8. The Eagle Flies Alone

9. First Day in Hell

10. As the Pages Burn

11. Sunset Over the Empire

12. No Gods, No Masters

13. Nemesis

14. Fields of Desolation

(Outro only)

Enter the Machine

In Flames:

1. Cloud Connected

2. Take This Life

3. Deliver Us

4. Paralyzed

5. In the Dark

6. Voices

7. Food for the Gods

8. Coerced Coexistence

9. Trigger

10. Only for the Weak

11. Meet Your Maker

12. State of Slow Decay

13. Alias

14. The Mirror's Truth

15. I Am Above

16. My Sweet Shadow

[2024.11.07.]