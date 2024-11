Megnéztük - Opera metal a Barba Negraban

Within Temptation koncerten jártunk a Barba Negraban, és imádtuk minden pillanatát.

Az estét az ukrán Blind 8 zenekar indította nem sokkal kapunyitást követően, bő fél órás műsorral.

A modern metalt játszó csapat a turné első két állomásán le kellett mondja a fellépéseit a háború miatt, szerencsére hozzánk már rendben megérkeztek, hogy bedörrenjenek a színpadra megkezdve az estét.

Hosszabb önálló koncerten is szívesen megnézném őket a jövőben.

Második fellépő az Annisokay csapata. A 2007 óta létező német metalcore banda zseniális bulit hozott a turnéra. Két óriási kivetítőn vizuális videók futottak a dalok alatt.

A színpadot széltében, hosszában belakták a srácok, zúzott a zenekar és a Barba közönsége is rendesen. A harmadik dalnál („Like a Parasite”) Sharon is csatlakozott egy duett erejéig hozzájuk, a közönség és a zenekar is kitörő lelkesedéssel fogadta. Következő dalként a Linkin Park egyik slágerének feldolgozása következett (One Step Closer), a zenekar stílusára formálva a dalt, nekem nagyon bejött. Összesen hét dalt adtak elő mielőtt átadták a terepet a főhősöknek.

Within Temptation - Annisokay - Blind 8 koncertek képekben - klikk a fotóra



Szünet, színpad átrendezés, csodás színpadképet rendeztek be, mintha egy múzeumba, vagy templom falai közé csöppentünk volna, és már színpadra is lépett a holland Within Temptation.

Sharon színpadra lépését fülsüketítő üdvrivalgás és tapsvihar övezte, a dalokat végig énekeltük vele együtt kérés nélkül is.

Sharon hosszú lila fodros ruhában sürgött forgott a színpadon, miközben a srácok a húrokat csépelték. A fények és a füst a színpadon berendezett díszlettel egy elvarázsolt világba csöppentett minket. Sharon hangja szopráni magasságokban is kristálytisztán szól, figyelmünk egy pillanatra sem lankadt. A lassabb daloknál természetesen telefon vakuval világítottuk be a teret, majd ezeket zúzósabb tételek követték. A”Shed my skin” című dalt Christoph Wieczorek (Annisokay) társaságában adta elő duettben, így volt teljes a kép, Sharon is énekelt vele duettet fél órával korábban, aztán ő is Sharon-al. A „Fools Paradise” is egy duett, ezt Alex Yarmakkal karöltve adták elő.

A szinte teltházas Barba Negra teljes extázisban tombolt.

Ezeket követték a legnagyobb Within Temptation slágerek, Sharon a koncert végén egy hatalmas virág csokrot is kapott, nem győzött hálálkodni szeretetünkért és lelkesedésünkért búcsúzóul. Elképesztően zseniális koncert volt. Sharon egy csoda nő csoda hanggal, legközelebb is ott a helyem.

A koncertért köszönet a Concerto Music csapatának!

Balázs Adrienn

Fotó: Petró Adri

Videók

Setlist:

Annisokay:

1. Throne of the Sunset

2. Ultraviolet

3. Like a Parasite (with Sharon den Adel)

4. One Step Closer (Linkin Park cover)

5. Human

6. Calamity

7. STFU

Within Temptation:

1. We Go to War

2. Bleed Out

3. Ritual

4. Shed My Skin (with Christoph Wieczorek)

5. Wireless

6. The Reckoning

7. Shot in the Dark

8. Stand My Ground

9. A Fool's Parade (with Alex Yarmak)

10. The Promise

11. Supernova

12. Angels

13. Paradise (What About Us?)

14. Faster

Encore:

15. Our Solemn Hour

16. All I Need

17. Mother Earth

[2024.11.02.]