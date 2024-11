Megnéztük Reviczky Gábor visszatérését a Magyar Színházban A Valahol Európában című darabot 2016 óta játsszák a Magyar Színházban, a mostani előadás újdonsága Reviczky Gábor visszatérése volt a rákbetegsége után. Reviczky Gábort jó személyesen látni és jó, hogy láthatjuk játszani. Látszik azért, hogy beteg volt, nem voltak frissek a mozdulatai, mondhatni, hiteles volt az életbe belefáradt művész szerepében... De mindent eljátszott, mindent elénekelt és a poénjai is ültek, a címadó dal szóló éneklése is nagyszerű volt. Apróság, de a hangosítása rossz volt, nem mindig lehetett érteni, amit mondott. Vlahaol Európában képekben - klikk a fotóra

Az előadás több szereposztással megy, mi október 3-án láttuk Ember Márkkal és Jenes Kittivel a két főszerepben. Ember Márk alkatilag és minden más szempontból is tökéletes a szerepre, hiteles csapatvezető, óvó bácsi és szerelmes kamasz egyszerre. Jenes Kitti alakítását viszont felemásnak láttam. Az éneklése csodálatos, a szólókban és duettekben nagyon jól érvényesül. A jelmeze viszont nem jó, a farmer kabátja elszürkíti és beleolvad a gyerekek tömegébe, és a frizurája is túl rendezett ahhoz képest, hogy háború van. Bandavezérként sem olyan feltűnő, mint Hosszú, például akkor is csak a háttérben álldogált, amikor Reviczky-t a gyerekek fel akarták akasztani. A második felvonásban sokkal jobb volt a helyzet, akkor már szerelmesként és a gyerekekkel törődő lányként is hiteles és megható volt. A gyerekek nagyszerűek, a rendezésük is nagyon: mindig mindenki a helyén van, mindig mindenki hiteles, a koreográfiák is működnek. Óriási dolog, hogy Sisák Emesének Pötyi szerepében szóló dala van, amiben a zongorán táncol, énekel és az egész csapatot egyedül mozgatja. Ami viszont zavart, hogy a rendezés semmilyen módon nem reagál a napi valóságra, a színházat körülvevő világra. Ez a rendezés 2016 óta van színpadon, és nyilván nem lehet hetente az aktuális hírekhez igazítani az előadást, de én elvártam volna, hogy a darab jelezze: ehhez hasonló dráma nem csak a múltban fordulhatott elő. És ha már az elmúlt évek messze legnagyobb társadalmi felháborodását követő tüntetést "Odakint most szörnyek járnak" címmel rendezték meg, a darab emlékeztetni tudna rá, hogy az árva gyerekeket egyáltalán nem csak az éhezés és a lopás miatti kivégzés fenyegeti...



Jegyvásárlás Szöveg: Szatmári Péter

Fotók: Petró Adri A fotók a próbákon készültek, eltérő szereposztással. [2024.11.08.] Megosztom: