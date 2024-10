Tűz és Jég - Sonata Arctica / Firewind koncert a Barba Negraban

Egy év után újra ellátogatott hozzánk új albumával és aktuális turnéjával a Sonata Arctica csapata, a Firewind és a Serious Black társaságában.

Az estét a Serious Black zenekar nyitotta meg. A zenekar a többszörös tagcserék ellenére töretlenül zenél tovább, legutolsó albumuk 2022-ben jelent meg, erről is hoztak nekünk néhány tételt.

Következő fellépőnk (szívem csücske) Gus G. zenekara, a Firewind. Tavalyi fellépésük óta nem történt énekes csere, ez örvendetes. Idei új albumukról is bemutattak néhány dalt, és természetesen nem maradhattak el Gus G. hatalmas gitárszólói, illetve a régi dalok, slágerek sem. Nem tudom más is így van e vele, de Gus G. ha szólóban, ha zenekarával, ha gitárhős felállásban lép fel, minden variációban zseniális gitáros, és valahogy őt figyelem akkor is, amikor épp háttérben próbál maradni. Világ legjobb gitárosai között jegyzik, korosztályom példaképét, ennek ellenére eszméletlen szerény és kedves továbbra is, ilyen intelligens gitár játékot rajta kívül már csak a nagy öregek (Petrucci, Vai, Satriani, Gilbert, Kotzen teljesség igénye nélkül) tudnak, akik természetesen Gus példaképei is. A záró tétel a már megszokott Michael Sembello feldolgozás a „Maniac” himnusza volt, ahol táncra perdültünk a headbang és a zúzás mellett.

Koncertek után a csapat – Gus G – vel az élen kijött hozzánk beszélgetni, dedikálni, fotóra, mindenkinek igénye szerint.

Sonata Arctica és Firewind koncert képekben - klikk a fotóra



Színpad átrendezés, szünet, majd egy Hans Zimmer felvezetővel berobbant a Sonata Arctica csapata a színpadra. Tony Kakko stílszerűen berohanva kezdett bele a „First in Line” legutolsó albumuk egyik friss dalának első soraiba (haha). A setlist fele a friss (tavalyi) lemez dalaiból állt, és ezt nagyon frappánsan osztották fel, az új dalok töltötték ki a koncert első felét (First in Line,Dark Empath,California,Angel Defiled), majd a második felében játszották el a kihagyhatatlan, közönség által mindig kikövetelt klasszikus Sonata sláger dalokat (Tallulah, Replica, Fullmoon, My Land). Elias frenetikus gitár szólókat villantott, profi gitárjátékát itt a zenekarban, élőben, és instrumentális szólólemezein is nagyon szeretem.

Igaz, hogy már csak Tony és Tommy a Sonata alapító tagjai, de a többiek is már nagyjából egy évtizede a csapat részei, további tag cseréket a honlapjukon megtekinthetitek.

Huszonöt éve zenélnek, első metal lemezem amivel a stílust (finn vonalat) is megszerettem az ő debütáló „Ecliptica” albumuk volt a millennium idején. Nekem döbbenet, hova tűnt el huszonöt év, tudom, hogy közhelyes, de akkor is döbbenet, hogy negyed évszázados már a „Jamie és a csodalámpa dal” is, a legnagyobb himnuszuk, a Fullmoon (naná, hogy most is eljátszották, és mindenki teli torokból üvöltötte „Runaway runaway, runaway...” ezt is. Ez elmondható a koncert teljes hosszára, mindenki kívülről kántálva énekelte a dalokat koncert alatt, illetve Tony ismét formában volt. Humoros beszédeket tartott a dalok között, énekeltetett minket Freddy Mercury-t megidézve.

Többször köszönetet mondott, hogy jelenlétünkkel támogatjuk az élő zenét, és a zenekart. A „My Land” dalnál már totál megőrült mindenki, ugrálva headbangelve énekelt a Barba Negra. A záró tétel természetesen a „Don’t say a word” átnyújtva a „Vodka” című megzenésített tételébe, amivel szokás szerint búcsúztak a srácok tőlünk, Tony virtuális öleléseivel és virtuális szívecskéivel.

A szervezésért köszönet a Concerto Music csapatának!

Balázs Adrienn

Fotó: Petró Adri

Videók

Firewind

Sonata Arctica

Setlist

Firewind:

(Intro) Conquest of Paradise (Vangelis song)

1. Fallen Angel

2. World on Fire

3. Destination Forever

4. Destiny ls Calling

5. I Am the Anger

6. The Fire and the Fury

7. Ode to Leonidas

8. Chains

9. Rising Fire

10. Maniac (Michael Sembello cover)

Sonata Arctica:

(Intro) One Day (Hans Zimmer song)

1. First in Line

2. Dark Empath

3. I Have a Right

4. California

5. Angel Defiled

6. Broken

7. The Last Amazing Grays

8. Tallulah

9. Replica

10. My Land

11. FullMoon

Encore:

12. Flag in the Ground

13. Don’t Say a Word

(With „Vodka” outro))

[2024.10.20.]