Kapcsolódó cikkek • Teltház a Játékszínben - képekben Képgalériák • A lány a vonaton Kapcsolatok • Játékszín Izgalmas pszichológiai thrillert mutattak be a Játékszínben Duncan Abel és Rachel Wagstaff: A lány a vonaton című darabját mutatták be a Játékszínben, mely Paula Hawkins azonos című regényéből készült. Ez a lebilincselő pszichológiai thriller, amely azonnal a bestsellerlisták élére került, október 11-én debütált a Játékszín színpadán. A történet egy zaklatott, elvált nőről szól, aki a vonat ablakából figyel egy látszólag tökéletes párt, ám egy nap olyasmit lát, ami örökre megváltoztatja az életét. A színpadi adaptáció először 2018-ban, a West Yorkshire Playhouse-ban debütált Angliában, Joe Murphy rendezésében, Rachel Watson szerepében Jill Halfpennyvel. A darab 2019 januárjában a Milton Keynes Theatre-be költözött, majd nyáron meghódította a londoni West End színpadát is, a Duke of York Theatre-ben. Rachel minden reggel ugyanarra a vonatra száll fel, amely egy adott fénysorompónál megállva betekintést enged egy ház hátsó kertjébe. Rachel úgy érzi, hogy ismeri a ház lakóit, akiket magában „Jessnek és Jasonnek” nevez. Az ő tökéletesnek tűnő életükre vágyik, mígnem egy nap valami megdöbbentőt lát, ami mindent megváltoztat. Rachel most már az életük része lesz, amelyet eddig csak messziről figyelt. Meglátják: ő sokkal több, mint egy lány a vonaton. A lány a vonaton képekben - klikk a fotóra

Bank Tamás, a Játékszín igazgatója elmondta, hogy hosszas tárgyalások után sikerült megszerezni a darab jogait. A pszichothriller sötét hangulata, cselekménye és mondanivalója hatalmas kihívás elé állította a stábot, mind mentálisan, mind technikailag. Bank Tamás reméli, hogy a közönség izgatottan, a karfába kapaszkodva fogja végigkövetni ezt az utazást.



elmondta, hogy hosszas tárgyalások után sikerült megszerezni a darab jogait. A pszichothriller sötét hangulata, cselekménye és mondanivalója hatalmas kihívás elé állította a stábot, mind mentálisan, mind technikailag. Bank Tamás reméli, hogy a közönség izgatottan, a karfába kapaszkodva fogja végigkövetni ezt az utazást. Horgas Ádám rendező számára régi álom volt A lány a vonaton színrevitele. Nagy örömmel vállalta a feladatot, mivel szereti azokat a műveket, amelyek a valóság és az álomvilág határán mozognak. A színház legmodernebb technikai eszközeit is felhasználják, hogy hitelesen ábrázolják a főszereplő ködös világát, alkoholizmusa és elmosódott gondolatai révén. Lévay Viktória, aki Rachel szerepét alakítja, kiemelte, hogy bár a szerep nagy kihívás, teljes bizalommal van Horgas Ádám iránt. A rendező alkotó módszere segíti abban, hogy megjelenítse Rachel érzéseit és belső vívódásait. Lévay szerint a darab fontos kérdéseket feszeget a függőségekről, legyen az alkohol, munka, társfüggőség vagy akár egy technikai eszköz. Reméli, hogy a nézők a darab után saját függőségeiken és az azokhoz kapcsolódó sztereotípiákon is elgondolkodnak majd. Simon Kornél alakítja Tom Watsont, aki karakterének kulcsát az életközepi válságban találja, és ijesztően közel érzi magához a szerepet. Elmondása szerint a darab fontos kérdése, hogy miként kezeljük a dühöt és az agressziót. Scott Hipwell szerepét Fehér Tibor játssza, akinek karaktere, felesége eltűnése miatt, gyakran átlépi a határokat. A darabban további szerepekben láthatjuk Gubik Petrát, Réti Adriennt, Gáspárfalvi Dorkát, Szőlőskei Tímeát, Vadász Gábort és Petyi Jánost, akik mindannyian elismerően nyilatkoztak Horgas Ádám rendezői munkájáról és a darab komplexitásáról. Az alkotók remélik, hogy a komoly témákat feszegető, népszerű regény színpadi változata is elnyeri a közönség tetszését. Jegyvásárlás A LÁNY A VONATON

THE GIRL ON THE TRAIN

PAULA HAWKINS bestseller regénye és a DreamWorks film alapján

Írta: DUNCAN ABEL & RACHEL WAGSTAFF

Fordította: CSUKÁS MÁRTON & CSUKÁS BARNABÁS A darab szereplői: Lévay Viktória, Simon Kornél, Fehér Tibor, Réti Adrienn/Gubik Petra, Gáspárfalvi Dorka, Szőlőskei Timea, Vadász Gábor és Petyi János

Rendező: Horgas Ádám Játékszín

Fotó: Petró Adri [2024.11.04.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje GYORS ONLINE HITELEKET KÍNÁLUNK szolgáltatás [2024.11.03.]

AZONNALI HITELEK CSALÁS NÉLKÜL szolgáltatás [2024.11.03.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu