André Rieu jövőre ismét Budapesten koncertezik Vadonatúj, lenyűgöző és magával ragadó, a nagy popzenei stadionkoncertek látványával vetekedő produkcióval tér vissza jövőre Budapestre a világhírű hegedűművész és karmester, André Rieu. A holland „Hegedűkirály” a Johann Strauss Zenekar élén és számos nemzetközileg is elismert szólista társaságában 2025. november 28-án lesz látható újra az MVM Dome-ban. 40 millió eladott albummal, több mint 500 platina díjjal, közel 10 millió Facebook-követővel, több milliárdos nézettséggel a YouTube-on, évente több mint félmillió nézővel világszerte, a karizmatikus hegedűművész kétségtelenül a világ egyik legsikeresebb előadója.



„André Rieu hazánkban is rendkívül népszerű, nem véletlen, hogy az idén novemberi koncertjére pillanatok alatt elfogytak a jegyek” – mondta Horváth Roland, a fellépést szervező Koncertpromo ügyvezetője. „A nagy érdeklődésre való tekintettel azonban - sok rajongó örömére - jövőre ismét sikerült a „keringőkirály”-t Magyarországra csábítani, aki már egy meglepetéssel is készül a hazai közönség számára”- tette hozzá a főszervező. A közönség tehát ismét egy elbűvölő estét élhet át, amelyen az opera, musicalek és operettek időtlen klasszikusai, valamint gyönyörű filmzenék, népszerű dallamok és természetesen romantikus keringők is megszólalnak majd, pazar jelmezekkel és varázslatos látványvilággal kiegészítve a korosztályokon átívelő élményt.



Jegyvásárlás [2024.10.02.] Megosztom: