Ilyen volt az Ivan & The Parazol lemezbemutató koncertje - képriport Az Ivan & The Parazol ősszel jelenteti meg legújabb, Belle Époque című stúdióalbumát, amelyet október 25-én az Akvárium Klubban hallhatott a közönség élőben először. Az album különlegessége, hogy a produceri munkákat ezúttal a banda gitárosa, Balla Máté végezte, akinek ez a debütálása producerként és a zenekar szerint most találták meg a legeredetibb hangzásukat. Az album hangulata stadionrockot idéz, tele szintikkel, hatalmas riffekkel és kegyetlenül zakatoló ritmus szekcióval. Ivan & The Parazol koncert képekben - klikk a fotóra [2024.11.04.] Megosztom: