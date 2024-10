Depresszió infok - jön a jubiláló lemez és egy különleges turné 20 éves lett az Egy életen át, ami egy meghatározó album a Depresszió számára. Olyan dalokkal, mint például a Nem akarok elszakadni, a Tűzön és vízen át, az Itt benn, vagy a Legyen a Föld! A zenekar történetében klasszikusnak számító lemez a napokban jubileumi díszkiadásban is megjelent digipak CD és limitált példányszámú vinyl formátumokban. A kerek évfordulót egy speciális turnéval ünnepli a csapat, aminek műsorában a legnépszerűbb dalaik mellett a születésnapos kiadvány összes tétele elhangzik majd estéről-estére. A turné vendége a Tiansen lesz. Állomások:

11.02. Székesfehérvár – Fezen Klub

11.08. Debrecen – Lovarda + AWS

11.09. Tatabánya – Roxxy Music

11.15. Szombathely – Végállomás Klub

11.16. Győr – Bridge Klub

11.22. Miskolc – Helynekem

11.23. Szeged – IH Rendezvényközpont + AWS

12.06. Kecskemét – Ápoló Klub

12.07. Pécs – Pécsi Est

12.21. Budapest – Barba Negra Red Stage

Jegyek A debreceni és szegedi állomáson az AWS-sel ad közös koncerteket a Depresszió. Ezekre az estékre a legnépszerűbb dalaikból, valamint az Egy életen át legjobb dalaiból készült válogatást visznek magukkal.



A koncertsorozat legnagyobb eseményére december 21-én kerül sor a budapesti Barba Negra Red Stage-ben. Ez a buli nem csak a turné- és évzáró lesz a zenekar számára, de egyben az utolsó nagy megmozdulás is a jövőre esedékes 25 éves jubileum előtt. Az este egyik extrája az Insane fellépése lesz, ugyanis a csapat már csak ritkán ad koncertet, továbbá, 20 évvel ezelőtt, az Egy életen át lemezbemutatóján is ők töltötték be a különleges vendég szerepét. H-Music Hungary [2024.10.30.]