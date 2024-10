Európai Zenekari Akadémia növendékei Kecskeméten: huszonöt ingyenes koncert négy nap alatt November 5. és 8. között a Budapesti Fesztiválzenekar és az Európai Unió Ifjúsági Zenekara által alapított Európai Zenekari Akadémia növendékei Kecskeméten mutatkoznak be.

Az esemény során 25 ingyenes kamarakoncertet tartanak különböző kecskeméti helyszíneken, hogy a zene örömét minél szélesebb közönséghez eljuttassák. Az akadémia célja, hogy a jövő vezető zenészeit ne csak zenei, de társadalmi szempontból is képezze. A koncertek nemcsak oktatási és kulturális intézményekben, hanem kórházakban, idősek otthonában, sőt a Mercedes-Benz kecskeméti gyárában is elhangzanak. Az események között több nyilvános koncert is lesz, például a Kálvin téri főpostán és a Cifrapalotában. A program zenei kínálata rendkívül sokszínű lesz, Corellitől és Mozartról egészen Bartókig. [2024.10.28.]