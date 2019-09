DJ Bobo nagykoncert ismét a Budapest Parkban DJ Bobo, a 90-es évek egyik legnagyobb nemzetközi diszkósztárja idén is visszatér Budapestre, és szeptember 14-én egész estés nagykoncertet ad a Budapest Parkban. A koncerten az örökzöld slágerei mellett bemutatja tavaly megjelent, KaleidoLuna című albumának dalait is.



A show elképesztő látványelemeket tartalmaz, amelyet októberben külön DVD-n is kiadnak. A Budapest Parkban a koncert előtt a hangulatot DJ André forrósítja fel a Total Dance Mix-szel, a koncert után pedig három helyszínen várja Afterparty a vendégeket, mások mellett Erős vs. Spigiboy részvételével. A koncertről további információk és jegyek kaphatók: https://totaljegy.hu/esemeny/dj-bobo-kaleidoluna/ [2019.09.09.] Megosztom: