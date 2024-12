Harag és remény… - Megjelent a Nevergreen új nagylemeze Harag és remény címmel új nagylemezzel jelentkezett a Nevergreen, ami megjelenését követően a 4. helyen nyitott a Mahasz Top 40-es listán. Az idén 30. születésnapját ünneplő patinás gothic / doom metalos vajdasági zenekar előző albumát hét évvel követő friss anyag 11 új szerzeményt, valamint egy Billy Idol feldolgozást tartalmaz - és az eddigi visszajelzések alapján azonnal közönség-kedvenccé vált. “Az utolsó Nevergreen stúdiólemez, a ‘Monarchia’ óta a világ, ha lehet, még rosszabb hely lett. Sokan ezt úgy reagálják le, hogy egyszerűen ignorálják a helyzetet, és úgy próbálnak élni, mintha egy izolált szigeten lennének. Ez vonatkozik a rockzenészek egy részére is. Mi ezt nem tehetjük, mert mi egy olyan országból jövünk, amelyik már nincs, és amelyik egy értelmetlen véres háborúban esett szét. Így nem tudunk tudomást sem venni a történésekről, amik körülöttünk folynak, és ez hatással van a lelkiállapotunkra, zenénkre, szövegeinkre… És haladunk a korral, hangzásban is, valószínű a legsúlyosabban megszólaló albumunk ez eddig, bár előtte sem voltunk egy könnyűsúly kategória.” Dallista:

01. Haldokló világ

02. Miénk a Föld

03. A fény ha győz

04. Nőj, sötét magány

05. Szabad lelkünk harcba száll

06. Hideg fém

07. Őrizlek dalomban

08. Örök háború

09. Harag és remény

10. Ó fájdalom, sötét éj

11. Flame Eternal

12. Speed Stúdió: NN stúdió

Hangmérnök: Nenad Nedeljković Nevergreen:

Matláry Miklós - billentyűk

Bob Macura - ének, basszusgitár

Nenad Nedeljković - gitár

Szabó Endre - dob A CD a MediaMarkt üzletekben, a lemezboltokban, és a zenekar koncertjein érhető el, de természetesen a kiadói shopból is rendelhető, illetve online is hallgatható.



