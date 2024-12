Táncolj Még! - Megújul a Csinibaba Táncdalfesztivál A Budapest Park és a Katona József Színház már két alkalommal is óriási sikerrel megrendezett közös produkciója jövőre szinte minden részében átalakul. Az „én ezt már láttam” tehát nem lehet kifogás, hiszen a harmadik koncert a korábbi estéken résztvevők és a Csinibaba-szüzek számára is rengeteg meglepetést, teljesen új élményt ígér! Az esemény kizárólagos támogatója a Mastercard.

2025. május 29-én új dalokkal, új látványvilággal, valamint új zenei korszakot idézve, a ’70-es évek ikonikus slágereivel várják a közönséget. A produkció folytatása nem véletlenül kapta a Táncolj még! alcímet. A ’70-es évek legnépszerűbb dalai – mint például maga a Táncolj még!, a Rock and Roller, vagy a Zene nélkül mit érek én - garantáltan mindenkit megmozgatnak. Nincs félszeg lötyögés, nincs egy helyben toporgás. Jönnek a korszak pörgős, temperamentumos slágerei, melyek új hangszerelésben, a Meggyes Ádám vezette big band előadásában időnként megidézik majd Havana lakótelepének latin fiestáinak hangulatát. Miközben persze a szívbemarkoló balladák sem maradhatnak el.



Nagy öröm és megtiszteltetés, hogy a korábbi fellépőkhöz jövőre Kulka János is csatlakozik.

„Nagyon szeretem a retrót. Fiatalon rengeteget hallgattam ezeket a számokat, Zalatnay Saroltától Máté Péteren át Kovács Katiig sok-sok kedvencem volt. Jól esik felidézni ezt az időszakot. Örülök, hogy jövőre én is ott leszek a Budapest Park színpadán.” – mondta a már énekesként is sokszor bizonyító színművész.



További jó hír, hogy egy év kihagyás után visszatér a Csinibabák közé Fekete Giorgio (Carson Coma) is.

„2023-ban is nagyon szerettem részt venni a Csinibabában: amellett, hogy imádtam magukat a dalokat, nagy tanulás volt számomra az, hogy az - általam kevésbé ismert - színházi világból érkező alkotók hogyan viszonyulnak egy popzenei koncert megvalósításához, amiben sokkal otthonosabban mozgok. Az utóbbi időkben látogatóként is egyre jobban vonz a színház világa, így kíváncsian várom, hogy mivel rukkolnak elő 2025-re a Katonások.”



A műsorvezetők terén szintén változás várható: Thuróczy Szabolcsot és Kocsis Gergelyt váltva jövőre Péterfy Bori oldalán Janklovics Péter (Dumaszínház) debütál ebben a szerepkörben.

“Óriási öröm számomra, hogy a 70-es évek emblematikus számait énekelhetem: gyakorlatilag ugyanazt csinálhatom, mint kiskamaszként a nappaliban. Azzal a különbséggel, hogy nem jön be anyám csendre inteni, hanem - remélhetőleg - több ezer néző fog tapsolni. Az csak hab a tortán, hogy mindezt fantasztikus színészek, és rocksztárok társaságában tehetem, sőt! Egy igazi rock dívával, Péterfy Borival konferáljuk az estét.”



Aggodalomra nincsen ok, a korábbi házigazdák énekesként továbbra is erősítik a csapatot és

Péterfy Bori, illetve Janklovics Péter sem kizárólag konferansziéként jelenik meg. A nézők vendégművészként természetesen újra találkozhatnak majd Csákányi Eszterrel (Örkény István Színház), valamint Nagy Ervinnel is.



EDDIG BEJELENTETT KÖZREMŰKÖDŐK:

Énekesek:

Bagossy Norbert, Beck Zoli, Bérczesi Róbert, Fekete Giorgio, Járai Márk, Jónás Vera, Kollár-Klemencz László, Lábas Viki, Németh Juci, Péterfy Bori, Sena Dagadu, Vitáris Iván Katona:

Bányai Kelemen Barna, Bezerédi Zoltán, Béres Bence, Elek Ferenc, Fullajtár Andrea, Gloviczki Bernát, Jakab Balázs, Jordán Adél, Kanyó Kata, Keresztes Tamás, Kiss Eszter, Kocsis Gergely, Lengyel Benjámin, Mentes Júlia, Mészáros Béla, Ónodi Eszter, Pálmai Anna, Pálos Hanna, Pásztor Dániel, Rajkai Zoltán, Rezes Judit, Rujder Vivien, Szacsvay László, Takátsy Péter, Tasnádi Bence, Tóth Zsófia, Vajdai Vilmos Vendégművészek:

Csákányi Eszter, Janklovics Péter, Kulka János, Nagy Ervin, Thuróczy Szabolcs Rendező: Vajdai Vilmos

Zenekarvezető - karmester: Meggyes Ádám

Dramaturg: Bíró Bence

Látvány: Schnabel Zita

Stylist: Giliga Ilka

Koreográfus: Duda Éva

Zenei vezető: Szepesi Mátyás

Produkciós vezető: Kazimir Annamari, Tűzkő Lili Jegyek [2024.12.09.] Megosztom: