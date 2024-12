Koncertműsort hirdet a Szegedi Szabadtéri Játékok Különleges koncertek sorával bővül a Szegedi Szabadtéri Játékok 2025-ös programkínálata. Az Újszegedi Szabadtéri Színpadon hat színvonalas est, köztük Bródy János, Fenyő Miklós, Mozi Swing, Popmúzeum, Dés László és a Stanley Jordan Quartet kínál minőségi kikapcsolódást a zenekedvelőknek. Világhírű fellépők, ikonikus és feltörekvő hazai kiválóságok, rock’n’roll, sanzonok, dzsessz-, beat-, blues- és rockmuzsika vár 2025-ben a Szegedi Szabadtéri Játékok újszegedi színpadához látogatókra. A régióban is egyedülálló, páratlan hangulattal bíró helyszín 1300 férőhelyes nézőterén helyet foglalva ezúttal is emlékezetes zenei élmények, hat nagyszabású produkció közül válogathat a közönség. Elsőként, július 2-án a magyar könnyűzene újabb korszakalkotó művésze érkezik a Szegedi Szabadtéri Játékok újszegedi színpadára: Koncz Zsuzsa, Zorán, Demjén Ferenc, Presser Gábor után ezúttal Bródy János ad koncertet, és nyújt át egy csokorravalót emblematikus dalaiból, a legendássá vált klasszikusokból és újabb szerzeményeiből egyaránt, a közönségnek.

Egy héttel később az ikonikus Karády Katalin és Django Reinhardt előtt tiszteleg a Swing De Paris Band estje, a Mozi Swing, amely hazánkban ritkán hallott, de annál izgalmasabb stílusban állít emléket a két máig meghatározó művésznek. A háború előtti magyar filmek királynőjét és a jazz manouche alapító mesterét közös születési évük köti össze. A nem mindennapi koncerten a kettejükhöz kötődő zenei világok virtuóz, mégis szerves elegye, a Swing De Paris Band kiváló tagjainak játéka, valamint három nagyszerű szólista, a Máté Péter-díjas díva, Szulák Andrea, a Jászai Mari-díjas színművész, Ónodi Eszter és a swing hercegeként is ismert Gájer Bálint egyéni interpretációi keltik életre a magyar Femme Fatale magával ragadó, legendás alakját.

Július 23-án maga Amerika magyar hangja látogat el az Alföld leghangulatosabb koncerthelyszínére. Az eMeRTon-díjas Fenyő Miklós rendhagyó, fergeteges, látványos – azaz Extra – koncerttel készül a Szabadtérire. Villámkezű zenésztársai segítségével a nevéhez fűződő több mint 400 sláger közül válogatva, valódi közönségkedvencekkel csábítja majd táncra az újszegedi nézőket.

Őt a Magyarul Szeretjük Zenekar követi, akik korszakokon átívelő zenei utazásra hívják a közönséget a Popmúzeum című koncerten, július 30-án, ahol a csodálatos operett- és musicalszínész, énekesnő, Koós Réka és Varga Miklós Máté Péter-díjas rockzenész-énekes, színész, a Magyar Kultúra Lovagja közreműködésével megelevenedik az a gazdag és izgalmas zenei örökség, amelyet a zenekar nemcsak őrizni kíván, de tovább erősíteni is. A fergeteges produkció hazai könnyűzenei legendák legnagyobb slágereivel érkezik a Szegedi Szabadtéri Játékok újszegedi színpadára.

Visszatér az Újszegedi Szabadtéri Színpadra a Kossuth-díjas zeneszerző, zongoraművész, Dés László. „Így öten!”, azaz kiváló Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművészekkel, Básti Julival, Für Anikóval, Mácsai Pállal és Nagy Ervinnel érkezik a Szabadtéri Játékokra a színházi alkotóként is elismert zeneművész, hogy számukra és önmaga számára írott legújabb dalait és kultikus klasszikusait is elhozza a zenekedvelőknek.

Végül, augusztus 13-án, világszínvonalú művészekből álló gitár- és dobkvartett, a Stanley Jordan Quartet látogat el az Újszegedi Szabadtéri Színpadra. A négyszeres Grammy-jelölt amerikai dzsesszgitáros és zeneszerző, aki egyedülálló, zongorázásra emlékeztető tapping technikájáról ismert, három világklasszis muzsikustársával, Laurence Cottle-lel, Horváth Kornéllal és a szegedi születésű Dörnyei Gáborral semmihez sem fogható zenei utazásra hívja a feledhetetlen élményekre vágyókat, akik észak- és dél-amerikai, afro- és európai zenekultúrából is merítő, improvizatív modern kamarazenét hallhatnak majd a Szabadtéri Játékok koncertsorozatának jövő évi záróalkalmán.

Az izgalmas koncertek között a klasszikusok rajongói és a zenei ínyencek egyaránt találhatnak kedvükre valót. A koncertsorozat programjaira már elérhetők a belépőjegyek online, az Interticket jegyirodáiban, a Szabadtéri Fesztivál Jegyirodájában, sőt, december 22-én az Árkád Szeged kihelyezett Szabadtéri-élménypultjában is. Szegedi Szabadtéri [2024.12.08.]