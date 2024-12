NEM OKÉ - Összefogás az iskolai zaklatás ellen! Összefogás az iskolai zaklatás ellen – Jótékonysági est a Delta Produkció szervezésében.

Borbély Alexandra, Bombera Krisztina, Erős Antónia, Dr. Máté Gábor, Rónai Egon és Dr. Schwab Richárd is a védnökök között.

Az Ördög Tamás rendezésében, valamint Sodró Eliza és Kiss-Végh Emőke közreműködésével nagy sikerrel bemutatott Darázs című előadás az iskolai zaklatás, a feldolgozatlan, kibeszéletlen fiatalkori traumák lehetséges hosszú távú hatásait tárja elénk. A Delta Produkció és a partnerként hozzájuk csatlakozó ismert személyek és sikeres vállalkozások az iskolai bántalmazás témájával foglalkozó színházi előadáson túl is tenni szeretnének a sokakat érintő, akár életeket is veszélyeztető jelenség ellen. Mindenki, aki jegyet vált a Delta Produkció jótékonysági estjére, nemcsak a Darázst láthatja az Átriumban, hanem jobban megismerheti a téma mélységét, hátterét és egyúttal segíthet is. Egy jegy árából egy diák és egy pedagógus már biztosan részt tud venni az edukációs programban, melynek pszichológus szakmai hátterét az Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázis, gyerekjogi hátterét pedig az UNICEF Magyarország biztosítja. A jótékonysági esten az előadás megtekintése mellett közönségtalálkozóra, illetve szakemberekkel közös beszélgetésre várják a szervezők a támogatókat. Az egész estés program egy borkóstolóval zárul, a Kovács Nimród Borászat felajánlásának köszönhetően. Helyszín, időpont: Átrium - 2024. 12. 09., 19:00

Jegyek Kiemelt támogatók: MIND Brain-Gut Center Budapest, SALUS Kft.

Médiapartnerek: WMN online magazin, radiocafé98 Az ügy védnökeként az alábbi, szakmájukban kiemelkedő, ismert és hiteles személyiségek sorakoznak fel:

Beck Zoltán énekes, dalszerző - 30Y

Borbély Alexandra, színművész - Katona József Színház

Bombera Kriszta újságíró, műsorvezető, külföldi tudósító

Buday Kollárik Tímea ügyvezető igazgató - Menedzserszövetség, Joint Venture Szövetség

Canjavec Judit újságíró, ügyfélkapcsolati vezető - radiocafé

Dr. Máté Gábor magyar származású kanadai orvos

Dr. Schwab Richárd gasztroenterológus, belgyógyász

Erős Antónia újságíró, televíziós műsorvezető – RTL

Gazsi Zoltán cégvezető - Eisberg

Légrádi Gergely író, ügyvéd, az eszinhaz.hu alapítója

Dr. Oczella Péter pszichiáter

Puskás Tamás színész, rendező, igazgató – Centrál Színház

Rónai Egon újságíró, televíziós-rádiós műsorvezető, riporter – ATV

Varga Dániel olimpiai és világbajnok vízilabdázó, vezetőedző

Virág Judit művészettörténész - Virág Judit Galéria

Támogató nagykövetként Király Júlia közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank korábbi alelnöke állt az ügy mellé.

Külön köszönet:

Légrádi Gergelynek, Kulcsár Gabriella jogász, pszichológus, kriminológus kutatónak, valamint Dr. Máté Gábornak, akik témába vágó könyvcsomagok felajánlásával is hozzájárultak az eseményhez. További részletek és jelentkezés a www.deltaprodukcio.hu oldalán. Mondjuk ki együtt, hogy az iskolai zaklatás NEM OKÉ. Álljunk ki közösen a bullying ellen! [2024.12.08.] Megosztom: